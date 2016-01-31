Академия управления при Президенте Беларуси – лучшая иллюстрация к утверждению «учиться никогда не поздно»

Новости Беларуси. Новая ситуация в мировой экономике требует и новых подходов в подготовке топ-менеджеров. Белорусская кузница руководителей – Академия управления при Президенте – готова ответить и такому вызову времени. На неделе этому учебному заведению, которое в отечественной системе высшего образования стоит особняком, исполнилось четверть века. Особняком, потому что здесь в соседних аудиториях могут находиться и вчерашние школьники, и уже состоявшиеся министры – лучшая иллюстрация к утверждению «учиться никогда не поздно».

25 лет – для кого-то беззаботная молодость, для кого-то уже целая жизнь. За это время можно сделать многое и не сделать ничего. В эту четверть века Академия управления достойно выдержала не один экзамен. Заработала репутацию самого элитного вуза страны, приобрела особый статус «При Президенте» и, наконец, выросла из наковальни в кузницу управленческих кадров, подготовив десятки тысяч выпускников, которые сегодня являются лицом белорусской власти. Среди выпускников Академии – министры, депутаты, губернаторы и дипломаты, председатели городских и районных исполкомов. Люди, которые творят историю, кому доверено настоящее и будущее страны.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Современное государственное управление доказало свою эффективность. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая не знает, что такое кровь. Что это? Достижение? Да. Это величайшее достижение не только системы управления, это достижение нашей суверенной независимой республики.

Академия – уникальное место. Здесь учат искусству управлять тех, кто приходит сразу после школьной скамьи, и тех, кто уже занимает высокие должности. Институт госслужбы при Академии – высшая школа управленческой элиты. За партами – от начальника отдела до замминистра. В 2015 году институт выпустил трех ректоров. Пример этих людей еще раз доказывает: управленцами не рождаются, ими становятся.

Сергей Шаврук, проректор по учебной работе - директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Для того, чтобы управленец вырос в представителя управленческой элиты, чтобы он мог попасть на самый высокий уровень управления в стране и успешно осуществлять свою работу, он должен быть подготовлен. Наши слушатели между собой все равны, мы не делаем исключений со ссылкой на служебное положение, положение в управленческой иерархии. Мы требуем от наших слушателей выполнения тех обязанностей, которые на них возложены как на обучающихся.

Вся 25-летняя история Академии – на стеллажах. Приказы, протоколы и, конечно, личные дела. Фонды архива Академии знают самое интересное о каждом выпускнике.

В личном деле нынешнего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды все ступени карьерной лестницы. Андрей Ковхуто окончил Институт госслужбы 10 лет назад. Тогда он еще был заместителем директора Департамента по геологии. После Академии его карьера стремительно пошла вверх.

Сегодня он с ностальгией вспоминает те времена. Как по ночам готовил доклады, от руки переписывал конспекты, ходил в библиотеку. К слову, у министра красный диплом. И, признается, пришлось постараться, чтобы быть круглым отличником.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Был вручен диплом в этой аудитории. Была очень торжественная обстановка, радостно, весело, что все-таки закончили, какой-то этап пройден, пройдет достаточно удачно. Это очень много знаний. Безусловно, то, что давал и дает этот вуз, оно дает свои плоды, свои результаты.

В списках слушателей и выпускников Академии управления немало и сотрудников СТВ. Ирина Мартьянова уже занимает руководящую должность в телекомпании. Академия для нее – импульс развиваться и двигаться вперед. В знаниях и компетенции.

Ирина Мартьянова, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение», слушатель Института государственной службы:

Учиться никогда не поздно. Если говорить об управлении, о методике управления, то не то, что не поздно, а я, например, только начинала этому учиться. Я считаю, что допускаю немало ошибок. Академия, надеюсь, во многом мне поможет.

Политический обозреватель и ведущий СТВ Евгений Горин окончил Институт госслужбы два года назад. Ему полученные знания пригодились в профессии.

Евгений Горин, политический обозреватель, ведущий СТВ, выпускник Института государственной службы:

В процессе обучения я получал не только знания, но и идеи для новых сюжетов. На лекциях я делал какие-то пометки и в последствии появлялись интересные либо материалы, либо вставки в материалы, которые помогают взглянуть на события с неординарного ракурса.

Уметь ориентироваться в сложных ситуациях, принимать правильные решения, грамотно отвечать на вызовы времени – всему этому можно научить. Для этого в Институте применяют передовые методики, опыт и знания тех, кому есть чем поделиться.

Вчерашние слушатели здесь нередко становятся преподавателями. Читать лекции приглашают членов Правительства, послов, представителей депутатского корпуса. Образовательный процесс Академии очень мобилен. Политические документы, законодательные акты – все это с колес вводится в программы обучения.

Но ни теорией единой. Центр моделирования ситуаций – это как операционная для будущего врача или мастерская для ювелира. Здесь власть можно попробовать на вкус. В этих стенах на практике отрабатывают все возможные сценарии эффективного управления, выявляют и корректируют слабые стороны, формируют навыки и компетенции успешного руководителя. Каждый слушатель проходит обязательное тестирование.

Наталья Дубинко, заведующий кафедрой психологии управления Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Чаще всего существуют проблемы управления временем. Отработав 24 часа, наши слушатели способны и могут принимать решения в сжатые сроки, в короткие сроки. И, во всяком случае, они нарабатывают этот навык.

25 лет – повод не только подвести итоги, но и обозначить планы. Академия продолжит совершенствоваться, чтобы и дальше эффективно готовить кадровый состав госаппарата, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.