Первый температурный рекорд 2016 года зафиксирован в Минске – плюс 4,2 градуса

Новости Беларуси. Температурные рекорды-2016. В Минске зафиксирован первый в 2016 году максимум дня. Накануне столбик термометра поднялся до отметки плюс 4,2 градуса. До этого самым теплым 30 января был в 1995 году – плюс 3,8.

30 января температурные максимумы были зафиксированы и в областных центрах: в Витебске, Могилеве и Гродно. В связи с оттепелью уменьшился снежный покров: в Брестской и Гродненской области, а также на северо-западе Минской области снег почти растаял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.