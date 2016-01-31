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Первый температурный рекорд 2016 года зафиксирован в Минске – плюс 4,2 градуса

31 января 2016 13:22
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Новости Беларуси. Температурные рекорды-2016. В Минске зафиксирован первый в 2016 году максимум дня. Накануне столбик термометра поднялся до отметки плюс 4,2 градуса. До этого самым теплым 30 января был в 1995 году – плюс 3,8.

30 января температурные максимумы были зафиксированы и в областных центрах: в Витебске, Могилеве и Гродно. В связи с оттепелью уменьшился снежный покров: в Брестской и Гродненской области, а также на северо-западе Минской области снег почти растаял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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