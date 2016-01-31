Йога: почему она стала модной и какую пользу приносит

Считается, что йога пришла к нам с Востока, а вот мода на йогу – с Запада. Древня практика стала модным направлением фитнеса. Расписания фитнес-клубов пестрят множествами ее стилей и разновидностей. Так с чем же связан такой интерес?

Арсений Белый, руководитель йога-студии:

Чем йога хороша? Она работает одновременно на три точки. Она работает с вашим физическим телом, с вашими внутренними органами и с вашим мозгом, что, в принципе, всегда положительно влияет на здоровье человека.

Татьяна Васюкевич, идейный вдохновитель йога-студии:

Когда люди уже постепенно втягиваются в йогу, они понимают, что это нечто большее. Это философия, это отдельное мировоззрение, отдельное ощущение. И уже начинают мыслить по-другому.

Йога насчитывает сотни стилей. Где-то больше упражнений на растяжку, а где-то преобладают силовые и статические позы.

Арсений Белый, руководитель йога-студии:

Самое основное – это хатха-йога. Затем, скорее всего, это работа с позвоночником. Набирает обороты работа с энергией. Потихоньку развивается йога23 – силовая йога. В принципе, если бы чаще о ней говорили, может быть, чаще на йогу мужчины приходили. Хотя потихонечку начали приходить молодые люди, кто занимается спортом, именно мужчины. И они после йоги достаточно хорошо себя чувствуют, после растяжек особенно. Если раньше было модно ходить на стретчинг, то теперь стало модно ходить на йогу.

Популярная хатха-йога – это практика, которая привлекает своим разнообразием. Каждое занятие уникально. Этот стиль закладывает хорошую основу, укрепляет тело и дает возможность перейти к более глубокому постижению йоги.

Алиса Кашина, ученица йога-студии:

Во-первых, у меня улучшилось настроение, появился блеск в глазах, которого раньше не было, я стала гибкой, появилась легкость в движении, улучшилась походка.

Татьяна Щеголева, ученица йога-студии:

Йога – это отличный способ развеяться после работы, после напряженного дня. И в данном случае это хороший вариант привести свой дух и свое физическое состояние в порядок.

Татьяна Васюкевич, идейный вдохновитель йога-студии:

Это, конечно, перестройка сознания. Один-два раза этого недостаточно, но когда ты начинаешь ходить неделю-две-три, ты понимаешь, что твой разум, сознание, понимание какой-то окружающей действительности полностью перестраивается. Ты смотришь на мысли по-другому, ты видишь окружающих людей по-другому.

Помимо физической нагрузки йога обладает мощным терапевтическим эффектом, укрепляет суставы и связки, решает многие проблемы с позвоночником нормализует обмен веществ. Регулярные занятия йогой не только укрепляют дух и тело, но и станут тем бонусом, который изменит жизнь к лучшему, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.