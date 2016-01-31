Новости Беларуси. День белорусской науки отмечают 31 января в стране. С профессиональным праздников ученых и деятелей науки, а также работников вузов и научно-исследовательских институтов поздравил президент Александр Лукашенко.

Деятельность ученых в современном мире настолько важна, что переоценить ее невозможно. Их достижения – это залог самостоятельности и суверенитета государства. Своими открытиями и разработками белорусские ученые повышают престиж страны на международной арене.

Ведущим исследовательским и научным центром является Национальная академия наук. Сегодня там работают более 18 тысяч человек, среди которых немало докторов и кандидатов наук. Кстати, за пять лет экспорт научных разработок и технологий составил 600 миллионов долларов. А, значит, белорусская наука – это еще одна статья доходов для страны.

Над этим своеобразным солярием для растений белорусские ученые работали практически шесть лет. В результате – увеличение урожая почти на треть. Секрет в светодиодных лампах, а точнее в выбранном спектре, который и стимулирует рост плодов. А пока урожай растет, затраты на электроэнергию падают. Привет от белорусских Энштейнов уже оценили на овощных фабриках страны, а скоро оценят даже в солнечном Казахстане.

Роман Харченко, сотрудник Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси:

Это ново, потому что светодиоды сами по себе достаточно новая вещь. Вопросы досветки, световой культуры достаточно актуальны.

Сегодня белорусские ученые не отстают от мировых научных трендов. Исследования в области нанотехнологий, создание искусственного интеллекта, робототехника. Но особое место занимают биотехнологии и исследования в медицине.

Только за 2015 год стараниями ученых появилось почти 300 новых методов диагностики, лечения и мониторинга сложных заболеваний.

Вот, кстати, пример науки региональной.

Вячеслав Буко, заведующий отделом биохимической фармакологии Института биохимии биологически активных соединений Национальной академии науке Беларуси:

Мы обнаружили, что белковая структура, называемая ген, необходима для развития фиброза печени. Это шаг вперед точно.

Ежегодно на фармацевтический рынок Беларуси выходят около двух десятков новых лекарств, не уступающих по качеству и в разы дешевле зарубежных аналогов. Сейчас наши умы работают над чумой XXI века – ВИЧ.

Ярослав Диченко, научный сотрудник лаборатории белковой инженерии Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Это была большая работа по компьютерному моделированию. Позволяет у нас на месте с наименьшими трудами и времязатратами разработать лекарственный препарат.

С 2011 года экспорт научных разработок и технологий белорусов составил 600 миллионов долларов. Некоторые из них и вовсе уникальны в своем роде. А значит белорусская наука сегодня еще одна статья доходов для страны.

Геннадий Волнистый, технический директор Центра систем идентификации Национальной академии наук Беларуси:

Разработка Центра системы идентификации совместно с Департаментом государственных знаков, другими организациями Беларуси фактически стала базисом для построения аналогичных систем в странах Евразийского экономического союза, в том числе и в Российской Федерации.

Сейчас в Беларуси работает около 400 организаций, которые занимаются научными исследованиями. И белорусская наука с каждым годом становится все ближе к решению главных задач современности. Будь то лечение самых страшных болезней века, изучение космоса или попросту увеличение урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.