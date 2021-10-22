Академия наук и БИСИ наладят взаимодействие. Организации будут проводить социально-экономические исследования

Институт стратегических исследований сейчас готовится ввести в работу свои филиалы в регионах. Структуры будут проводить анализы социально-экономической направленности. Мнение ученых Академии наук в такой деятельности также не будет лишним. Первостепенной задачей такой консолидации является совместное изучение гуманитарной составляющей.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Главное для страны, как и для всего мира, это гуманитарная составляющая. И чего мы стали ощущать в последнее время, не доставало, то есть надо воспитывать человека, гражданина, патриота, ответственного не только за себя, но и за свою страну, за малую родину, за свое государство, за общество, чтобы он был интегрирован в это общество и решали совместно проблемы, и не было противоречий.

Почему Год народного единства в Беларуси? Потому что надо сплотить, объединить народ, нацию для решения общих целевых задач. И наша встреча тоже этому в значительной мере посвящена, чтобы мы, Академия наук как мощная организация представляла результаты исследований для института стратегических исследований. Здесь они могут обобщаться, делаться выводы для органов управления и так далее.