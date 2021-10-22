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Директор БИСИ: «Для нас очень интересны разработки и результаты научных исследований во всех сферах»

22 октября 2021 06:58
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Новости Беларуси. Национальная академия наук и Белорусский институт стратегических исследований наладят взаимодействие в сфере экспертно-аналитического обеспечения внутриполитических процессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Консолидация аналитиков и ученых позволит увеличить количество исследований и сократит время для обработки информации.

Директор БИСИ: «Для нас очень интересны разработки и результаты научных исследований во всех сферах»-1

Институт стратегических исследований сейчас готовится ввести в работу свои филиалы в регионах. Структуры будут проводить анализы социально-экономической направленности.

Директор БИСИ: «Для нас очень интересны разработки и результаты научных исследований во всех сферах»-4

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Мы настроены на изучение трендов, которые в современном мире невозможны без инноваций, а инновации невозможны без науки. В связи с тем, что Академия наук является как раз таки передовой организацией, структурой, которая двигает нашу страну вперед, мы не можем обойти вниманием, и для нас очень интересны разработки и результаты научных исследований во всех сферах.

Сотрудничество также позволит усилить позиции в мониторинге информационного пространства и в изучении исторического пути Беларуси.

Академия наук и БИСИ наладят взаимодействие. Организации будут проводить социально-экономические исследования. Подробнее здесь.

# Белорусская наука # общество # Олег Макаров # Фотофакт

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