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Выставка воспоминаний и памяти народа. Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 77-летие

22 октября 2021 06:16
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Новости Беларуси. 22 октября главное хранилище военных реликвий нашей страны, коллекции которого насчитывают свыше 157 тысяч различных экспонатов, визитная карточка Беларуси и самый посещаемый музей отмечает 77-ю годовщину со дня открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка воспоминаний и памяти народа. Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 77-летие-1

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны первым в мире был посвящен кровопролитной войне, в которой наша страна потеряла каждого третьего жителя. Созданный еще в годы фашистской оккупации, он до сих пор является единственным в Беларуси.

Выставка воспоминаний и памяти народа. Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 77-летие-4

Музей стал одним из самых значимых и крупных в мире, а его экспозиции никого не оставят равнодушным. Не станет исключением и праздничный день. Распахнув свои двери, он заинтересует посетителей необычной выставкой воспоминаний.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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