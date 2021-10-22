Выставка воспоминаний и памяти народа. Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 77-летие

Новости Беларуси. 22 октября главное хранилище военных реликвий нашей страны, коллекции которого насчитывают свыше 157 тысяч различных экспонатов, визитная карточка Беларуси и самый посещаемый музей отмечает 77-ю годовщину со дня открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны первым в мире был посвящен кровопролитной войне, в которой наша страна потеряла каждого третьего жителя. Созданный еще в годы фашистской оккупации, он до сих пор является единственным в Беларуси.