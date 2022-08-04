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Мининформ Беларуси внес соцсети Алексея Арестовича в список экстремистских

04 августа 2022 16:11
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Министерство информации Беларуси внесло в список экстремистских публикации на страницах в различных соцсетях советника президента Украины Алексея Арестовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мининформ Беларуси внес соцсети Алексея Арестовича в список экстремистских-1

В этот перечень попали его YouTube-канал, страницы в Instagram и Facebook, а также два Telegram-канала. Арестович часто высказывается в негативной форме о действиях Беларуси по отношению к Украине. А весной за призывы к белорусам устраивать у себя в стране «рельсовую войну» Генпрокуратура Беларуси завела на него уголовное дело. 

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# Беларусь-Украина # общество # Алексей Арестович # Владимир Зеленский # Фотофакт

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