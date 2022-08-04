Мининформ Беларуси внес соцсети Алексея Арестовича в список экстремистских

В этот перечень попали его YouTube-канал, страницы в Instagram и Facebook, а также два Telegram-канала. Арестович часто высказывается в негативной форме о действиях Беларуси по отношению к Украине. А весной за призывы к белорусам устраивать у себя в стране «рельсовую войну» Генпрокуратура Беларуси завела на него уголовное дело.

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