5 августа Александр Лукашенко прибудет с инспекцией в Витебскую область

И уже 5 августа Александра Лукашенко ждут в Витебской области. Здесь ожидается продолжение разговора о функционировании созданных не так давно интеграционных структур агропромышленных объединений. Вопрос этот неновый – ранее на уровне Президента он обсуждался не раз. Например, в марте 2022 года тему подробно разбирали на совещании в Глубоком. Всего в Витебском регионе создано семь таких структур. В них объединили слабые хозяйства. Как раз на базе одного из них в этот раз и рассмотрят работу в целом, а также существующие тенденции.