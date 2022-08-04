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5 августа Александр Лукашенко прибудет с инспекцией в Витебскую область

04 августа 2022 15:59
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Новости Беларуси. Уборочная страда в фокусе главы государства. Александр Лукашенко продолжает посещать регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочие поездки начались после республиканского селекторного совещания, на котором была комплексно обсуждена ситуация в АПК. Теперь Президент изучает состояние дел на местах.  

5 августа Александр Лукашенко прибудет с инспекцией в Витебскую область-1

За минувшие семь дней проинспектированы два района Минской области – Слуцкий и Мядельский. Помимо хода жатвы речь шла и о новых подходах в хозяйствовании, распространении передового опыта сельхозорганизаций.  

5 августа Александр Лукашенко прибудет с инспекцией в Витебскую область-4

И уже 5 августа Александра Лукашенко ждут в Витебской области. Здесь ожидается продолжение разговора о функционировании созданных не так давно интеграционных структур агропромышленных объединений. Вопрос этот неновый – ранее на уровне Президента он обсуждался не раз. Например, в марте 2022 года тему подробно разбирали на совещании в Глубоком. Всего в Витебском регионе создано семь таких структур. В них объединили слабые хозяйства. Как раз на базе одного из них в этот раз и рассмотрят работу в целом, а также существующие тенденции.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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