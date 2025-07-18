Аграрии убрали 70% площадей с озимым ячменем

Начнем выпуск с уборочной – самой ответственной летней кампании у аграриев. От качества и скорости работы зависит продовольственная безопасность страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент тружениками села уже пройдено почти 70 % от запланированных площадей с озимым ячменем. Намолочено около 650 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность – свыше 38 центнеров с гектара. Наиболее активно жатва идет в Гомельской, Брестской и Гродненской областях.

Хозяйства также приступили к тереблению льна, пока обработано чуть больше 15 % от запланированных площадей. Активно в эти дни ведется и заготовка травяных кормов.

Напомним, Президент анонсировал масштабный разговор, посвященный теме агропромышленного комплекса.

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