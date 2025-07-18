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Белорусские производители расширяют ассортимент хлебобулочных изделий

18 июля 2025 06:30
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От знаменитого «кирпичика» до закрытых пирогов и чиабатты. Белорусские производители расширяют ассортимент хлебобулочных изделий. Ежегодно на полках магазинов появляется около 200 новых наименований изделий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские производители расширяют ассортимент хлебобулочных изделий-2

В рецептах вековые традиции сочетаются с инновационными технологиями. Заморозка изделий и консервирование спиртом позволяют увеличить срок годности продукции без применения консервантов и химических пищевых добавок. За 2024 год в стране произвели более 38 тысяч тонн хлебобулочных изделий.

Белорусские производители расширяют ассортимент хлебобулочных изделий-4

Татьяна Косякова, главный технолог отдела по производству промышленной продукции и управлению качеством Белкоопсоюза:
Хлебозаводами выпускается большой ассортимент. Это не только наш знаменитый «кирпичик», который знаком, наверное, везде и всем нашим жителям страны. Он как ржано-пшеничный, так и пшеничный хлеб. Внедрены технологии и заварных сортов, и подовых сортов ржано-пшеничных. Широчайший ассортимент булочных изделий – это и плетенки, и витушки.

Высокое качество белорусской продукции обеспечивает ее конкурентоспособность на мировом рынке. География экспорта насчитывает более десятка стран. Белорусский хлеб распробовали и полюбили в СНГ, России, а также США, Турции и Израиле.

Белорусские производители расширяют ассортимент хлебобулочных изделий-7

Ирина Баранцевич, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Наша продукция ценится благодаря ее качеству, ароматному хлебу, которым может гордиться Беларусь. Это уже бренд Беларуси, заварной хлеб. И, конечно, экспортный потенциал у нас растет с каждым годом. За 2024 год экспортный потенциал увеличен по сравнению с 2023 годом почти на 30 %. В этом году эта тенденция продолжается.

Белорусские производители расширяют ассортимент хлебобулочных изделий-9

У белорусов особая любовь к хлебу, о чем свидетельствует уникальный праздник – каравай-фест «Бацькава булка». Мастера могут продемонстрировать свое искусство хлебопечения, а все желающие – прикоснуться к истокам национальной кухни. Следующий каравай-фест пройдет 16 августа в городе Свислочь.

# Продукты питания # хлеб

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