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В музее истории ВОВ сотрудникам МВД вручили погоны полковника и госнаграды

18 июля 2025 06:28
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В Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялся торжественный ритуал. Сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД вручены погоны и государственные награды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музее истории ВОВ сотрудникам МВД вручили погоны полковника и госнаграды-2

Звание полковника присваивается указом Президента. Для каждого правоохранителя это особая честь. А полковничьи погоны в МВД по сложившейся традиции вручает лично руководитель министерства. Что касается государственных наград, их получили те, кто прослужил не один десяток лет. Особенностью нынешней церемонии стало приглашение на торжество родных и близких сотрудников милиции.

В музее истории ВОВ сотрудникам МВД вручили погоны полковника и госнаграды-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это жены, дети. Я хочу сказать, что династии у нас будет еще очень и очень много. Сегодня вы видели все. Маленький мальчик, который уже вместе с папой идет строевым шагом. Да, он пока идет за наградой папы, но блестят глаза, что у сына, что у папы. Поэтому будущее у милиции есть и будет. И я хочу пожелать моим коллегам не останавливаться ни в коем случае на достигнутом, двигаться только вперед.

В музее истории ВОВ сотрудникам МВД вручили погоны полковника и госнаграды-6

Горжусь тем, что в настоящее время нахожусь в этом священном месте и получил звание полковника милиции. Хочу выразить огромную благодарность своему руководству, своей семье, родным, близким. Это их также немалая заслуга. Мы этот путь идем вместе и будем достигать поставленных перед нами задач.

Когда выходил на награждение вместе с папой и мамой, немного волновался. Министр подарил часы. Настроение идеальное. Я горжусь своим папой.

Большинство сотрудников, которые получили погоны полковника, – руководители территориальных органов внутренних дел. Именно им приходится принимать решения на местах, чтобы на нашей земле все оставалось спокойно и безопасно.

# МВД Беларуси

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