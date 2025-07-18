18 июля стартует приём документов в колледжи на уровень среднего специального образования

В последние годы почти каждый второй 9-классник выбирает этот вариант дальнейшего обучения. Популярность колледжей в Беларуси растет, ведь за 2-3 года можно получить профессию и начать зарабатывать, пока сверстники еще обучаются в университете. Колледжи сотрудничают с предприятиями, по всем специальностям созданы центры компетенций. Там используются оборудование и технологии, которые только появляются в массовом производстве. В этом году на уровне среднего специального образования планируют принять около 39 тысяч человек (почти 30 тысяч из них – на бюджет), а на уровень профессионально-технического образования – 28 тысяч учащихся. В большинство колледжей можно поступить по конкурсу среднего балла документа об образовании.