В Жодино завершают ремонт включённых в годовой план дворов

Помимо дорожного полотна, внимание уделяют и благоустройству дворовых территорий. Так, в Жодино завершают ремонт включенных в годовой план дворов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это дома по улицам: Гагарина, 50 лет Октября и Советская. Некоторые уже привели в порядок. Там значительно расширили парковки, заменили бордюры, пешеходные дорожки, входы в подъезды. Заасфальтировали территорию в почти 14 тысяч квадратных метров. Сделана и безбарьерная среда. Работы осталось завершить во дворе по улице Советской.

Владимир Ивашкевич, директор службы заказчика ЖКУ Жодино:

Выезды на улицу сделали, чтобы удобно было заезжать и выезжать жителям этих домов. Понижение бортов сделали и еще дорожки до входа в подъезд.

Параллельно ведется капитальный ремонт 4 домов. Например, в здании на улице Советской заменят крышу, отмостку и инженерные коммуникации, утеплят фасад. Уже установили новые окна в подъездах.