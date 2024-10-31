В Минской области продолжается вакцинация против гриппа – только в Жодино привиты 5,5 тыс. человек
Продолжается иммунизация против гриппа. На выбор предлагается две вакцины: российского и французского производства. Также бригады медиков выезжают в коллективы и на дом к маломобильным людям. Только в Жодино уже привиты почти 5,5 тысячи человек, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее в материале Дарьи Авсюк.
Осень для Анны Кажарской – пора задуматься о здоровье. Поэтому прививку против гриппа делает ежегодно. Считает, что лучше предупредить болезнь, чем потом лечить. Да и к тому же работа Анны тесно связана с постоянным контактом с людьми. Перед вакцинацией – обязательный осмотр у терапевта.
Анна Кажарская:
Уже не первый год прививаемся российской вакциной, поэтому на ней и останавливаемся. С людьми, конечно, много работы, да и в принципе для поддержания собственного здоровья, ну и остальных, чтобы не заражать. И работа, и школа – везде люди, дети.
На выбор две вакцины – российская и французская, на платной и бесплатной основе. Необходимые запасы в поликлинике есть.
Дарья Авсюк:
В первую очередь медики рекомендуют прививаться тем, кто входит в группу риска, – это люди с хроническими заболеваниями. А также всем, кому в силу профессии приходится много контактировать, – педагогам и социальным работникам.
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