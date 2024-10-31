Музеи Беларуси организовали патриотические проекты для школьников в дни осенних каникул

Музеи в дни осенних каникул запустили проекты, направленные на развитие патриотизма и гражданской активности у подрастающего поколения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кроме экскурсий, интерактивные квесты и конкурсы. Так, народный музей Сновской школы Несвижского района подготовил для ребят необычный образовательный проект. Это игра-путешествие, где дети знакомятся с историей родного края и государственной символикой.

Ярослав Редутко, ученик Сновской средней школы: Мы проводим разные конкурсы, мероприятия у нас. Каждый день проводят разные квесты, игры. Можно узнать много разной информации про наших старожилов и кто когда-то работал в нашем агрогородке Снов.

Наталья Табачко, директор детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «‎Солнышко», заместитель директора Сновской средней школы:

Направлениями работы нашего лагеря являются формирование патриотических и гражданских чувств наших школьников. Много экскурсий мы проводим. Вчера ребята побывали у мемориала памяти жертв Мирского гетто. Посетили Национальный замковый комплекс «Мир». И впереди еще очень много интересных дел.

Всего в Несвижском районе в период осенней оздоровительной кампании отдохнут около трехсот детей. В центральном регионе в эти каникулы работают почти 340 школьных лагерей.