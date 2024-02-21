Афганцы выходили со слезами. Что показали на новой экспозиции в музее Жодино?

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Жодинском краеведческом музее открылась тематическая экспозиция. Ее создание – дело рук сотрудников музея, ветеранов Афганской войны и их родственников, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.





Дмитрий Минич, директор Жодинского краеведческого музея:

Такого рода экспозиции есть далеко не во всех музеях нашей страны. В основном временные экспозиции. А чтобы была постоянная, такое есть не во всех музеях. Поэтому мы с гордостью приглашаем сюда посетителей. Например, к нам приезжала группа работников Могилевского автозавода. Приходили и сами воины-интернационалисты. Самая главная похвала – именно от них, они уходили отсюда со слезами на глазах.





На тематической экспозиции можно не только познакомиться с хронологией Афганской войны, но и узнать больше о жодинцах, которые были участниками конфликта. Трое из них – Дмитрий Лебедевский, Александр Дебело и Вячеслав Дашкевич, к сожалению, с этой войны не вернулись.





Основу выставки составили личные вещи воинов-интернационалистов. Многие из них передали участники музыкального коллектива «САЛАНГ». Это медали, грамоты, книги и военные атрибуты.





Сергей Визнер, старший научный сотрудник Жодинского краеведческого музея:

Часть нашей экспозиции посвящена ансамблю «САЛАНГ», потому что это лицо нашего города. Двое его участников передали нам большое количество своих сувениров. Они выступали со многими группами, например, «Голубые береты». Участвовали в выступлениях и с западными эстрадными группами – такими как Boney M.