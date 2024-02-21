Прямой эфир

Посмотреть уникальную коллекцию рушников и взять уроки по ткачеству. Вот почему стоит посетить ганцевичский Дом ремёсел

21 февраля 2024 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Скарбонка или традиции на новый лад! Быть в Ганцевичах и не посетить Дом ремесел – просто преступление. Здесь собрана богатейшая коллекция рушников и женских сорочек.

Посмотреть уникальную коллекцию рушников и взять уроки по ткачеству. Вот почему стоит посетить ганцевичский Дом ремёсел-1

Наталья Билимова, младший научный сотрудник Ганцевичского районного Дома ремесел:
Рушнікоў ужо больш за 200 адзінак. Для вёсак нашага раёна характэрны вось такія паласатыя: чырвона-жоўтыя-блакітныя палосы і закладное ткацтва. Рушнік, якому больш за 100 гадоў. Ён славіцца тым, што ў ім ніводны тканы бардзюр не паўтараецца.

Посмотреть уникальную коллекцию рушников и взять уроки по ткачеству. Вот почему стоит посетить ганцевичский Дом ремёсел-4

Перед вами белорусская хатка конца XIX – начала XX века. Зимними вечерами дом наших предков превращался в мануфактуру. Трудились на кроснах, чтобы создать одежду для семьи и уют в своем гнездышке.

Посмотреть уникальную коллекцию рушников и взять уроки по ткачеству. Вот почему стоит посетить ганцевичский Дом ремёсел-7

В Доме ремесел можно взять уроки по ткачеству, вышивке, кружевоплетению, обработке дерева и другому волшебству. Талантливые мастерицы помогут сделать первые шаги. В тренде и роспись по ткани.

Читайте также:

Кто придет к этому дереву, может излечиться даже от онкологии. Какие еще чудеса происходят в Избийском бору?

Что посмотреть в Ганцевичах? Составили путеводитель по самым интересным местам

Импульс дала железная дорога – как на карте Беларуси появились Ганцевичи

# Традиции Беларуси # общество # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Кто придёт к этому дереву, может излечиться даже от онкологии. Какие ещё чудеса происходят в Избийском бору?
21 февраля 2024 14:11

Кто придёт к этому дереву, может излечиться даже от онкологии. Какие ещё чудеса происходят в Избийском бору?

Что посмотреть в Ганцевичах? Составили путеводитель по самым интересным местам
21 февраля 2024 14:10

Что посмотреть в Ганцевичах? Составили путеводитель по самым интересным местам

Импульс дала железная дорога – как на карте Беларуси появились Ганцевичи
21 февраля 2024 14:08

Импульс дала железная дорога – как на карте Беларуси появились Ганцевичи