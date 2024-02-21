Посмотреть уникальную коллекцию рушников и взять уроки по ткачеству. Вот почему стоит посетить ганцевичский Дом ремёсел

Скарбонка или традиции на новый лад! Быть в Ганцевичах и не посетить Дом ремесел – просто преступление. Здесь собрана богатейшая коллекция рушников и женских сорочек.

Наталья Билимова, младший научный сотрудник Ганцевичского районного Дома ремесел:

Рушнікоў ужо больш за 200 адзінак. Для вёсак нашага раёна характэрны вось такія паласатыя: чырвона-жоўтыя-блакітныя палосы і закладное ткацтва. Рушнік, якому больш за 100 гадоў. Ён славіцца тым, што ў ім ніводны тканы бардзюр не паўтараецца.