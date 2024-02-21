Кто придёт к этому дереву, может излечиться даже от онкологии. Какие ещё чудеса происходят в Избийском бору?

Между деревнями Денисковичи и Будча есть обитель Богородицы. Избийский бор – святое место для каждого ганцевчанина. Посреди леса душа успокаивается и обретает новые силы.

Анастасия Занько, прихожанка:

Откуда Избийский бор? Избица – это средневековое укрепление. У этой сосны был найден избитый до полусмерти человек. Есть поверье, что именно отсюда пошло название Избийский. Ему явилась Божья Матерь и сказала, что будет помогать всем, кто будет меня просить. Он начал молиться и выжил. Здесь же был найден охотник замерзший, который не мог выбраться из-под снега. Начал молиться, к нему пришла Богородица. Чудо – он смог выжить.

По легенде, в 1837 году пастух увидел на этой сосне неземное сияние, а затем икону. Местные рассказывали, как ее отнесли в близлежащую церковь в Денисковичи, но она необъяснимым образом оказалась здесь. После череды чудес было решено возвести в Избийском бору церковь. Так, в начале 60-х годов XIX века появился деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Избийский бор стал местом паломничества. Люди съезжались на повозках, приходили пешком за много километров и просили у Богородицы заступничества и исцелений. Устилали тропинку к церкви рушниками и ползли на коленях, отдавая дань уважения и благодарности. Увы, во время Великой Отечественной войны икона бесследно исчезла, а храм сожгли. Но, несмотря на все, чудеса не прекратились.

Анастасия Занько:

Сосна осталась как хранительница памяти. Многие пытаются даже кусочек себе забрать, потому что считается, что и кора обладает целительной, живительной силой. Я для себя я считаю это чудом. И еще пара местных жителей, которые излечились от онкологии. Совсем недавно женщина сына потеряла, две недели он не выходил на связь. Она сюда приезжала, говорит: меня как будто несло сюда что-то, тянуло бесконечно. Она молилась, на коленях по той же тропинке добиралась до нашей часовни. И свершилось чудо – сын вышел на связь. Благополучно дошел домой. На него свершилось нападение, он временно потерял память.

В ноябре 2014-го, когда начали строительство часовни, Богородица явилась вновь. Территорию расчищали от деревьев, спилили березу, которая росла возле священной сосны, и на спиле виднелся крест и лик Покровительницы. Сегодня он хранится в часовне, и верующие могут прикоснуться к промыслу Божьему.