В январе 1980-го всё изменилось. Александр Ганцевич о службе связным в Афганистане и творчестве в ансамбле «САЛАНГ»

Коренной жодинец Александр Ганцевич не понаслышке знает, что такое война. После учебы в политехническом колледже ушел в армию. Служил в Несвиже, в отдельном полку связи, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Как отправили на службу в Афганистан А в январе 1980-го года все изменилось.





Александр Ганцевич, воин-интернационалист, вокалист народного ансамбля патриотической песни «САЛАНГ»:

Сказали, товарищ сержант, сдавайте свою радиостанцию, получайте новую, поедете на новое место службы. Было завуалированно сказано, но все было понятно с первых слов.

Афганцы выходили со слезами. Что показали на новой экспозиции в музее Жодино? Смотрите здесь. В Афганистане Александр пробыл чуть больше года. И хотя в боях и столкновениях ему участвовать не довелось, в своем батальоне был человеком незаменимым – обеспечивал связью. О самом знаковом моменте на войне и службе «практически круглосуточно»

Александр Ганцевич:

Мы по понтонному мосту через Амударью переехали на территорию Афганистана, и своим ходом весь батальон дошел до Кабула, где в основном квартировался. Вся служба прошла исключительно на боевом дежурстве. Одна точка, вторая, третья… В батальон я приезжал только для переформирования, получения новой задачи. И уезжали на новую точку, строили линию связи. Приходилось практически круглосуточно следить за средствами связи и обеспечивать свой быт, самое главное – свою охрану. Несмотря на то, что военные события остались далеко за плечами, Александр до сих пор детально помнит все происходящее в Афганистане. И боль, и слезы, и болезни. Александр Ганцевич:

По первому приезду уже в мае 1980-го было первое боевое столкновение на нашей точке, в районе Пули-Хумри, когда был очень тяжело ранен часовой. Это нападение было ночью с переходом под утро. Солдат, еще будучи в сознании, успел открыть огонь. Вся точка в ружье, отстрелялись. Это было самое значимое… Просто тяжелые условия существования – желтуха, тиф, дизентерия. Было много заболевших. Как создавался ансамбль «САЛАНГ»