В январе 1980-го всё изменилось. Александр Ганцевич о службе связным в Афганистане и творчестве в ансамбле «САЛАНГ»
Коренной жодинец Александр Ганцевич не понаслышке знает, что такое война. После учебы в политехническом колледже ушел в армию. Служил в Несвиже, в отдельном полку связи, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Как отправили на службу в Афганистан
А в январе 1980-го года все изменилось.
Александр Ганцевич, воин-интернационалист, вокалист народного ансамбля патриотической песни «САЛАНГ»:
Сказали, товарищ сержант, сдавайте свою радиостанцию, получайте новую, поедете на новое место службы. Было завуалированно сказано, но все было понятно с первых слов.
Афганцы выходили со слезами. Что показали на новой экспозиции в музее Жодино? Смотрите здесь.
В Афганистане Александр пробыл чуть больше года. И хотя в боях и столкновениях ему участвовать не довелось, в своем батальоне был человеком незаменимым – обеспечивал связью.
О самом знаковом моменте на войне и службе «практически круглосуточно»
Александр Ганцевич:
Мы по понтонному мосту через Амударью переехали на территорию Афганистана, и своим ходом весь батальон дошел до Кабула, где в основном квартировался. Вся служба прошла исключительно на боевом дежурстве. Одна точка, вторая, третья… В батальон я приезжал только для переформирования, получения новой задачи. И уезжали на новую точку, строили линию связи. Приходилось практически круглосуточно следить за средствами связи и обеспечивать свой быт, самое главное – свою охрану.
Несмотря на то, что военные события остались далеко за плечами, Александр до сих пор детально помнит все происходящее в Афганистане. И боль, и слезы, и болезни.
Александр Ганцевич:
По первому приезду уже в мае 1980-го было первое боевое столкновение на нашей точке, в районе Пули-Хумри, когда был очень тяжело ранен часовой. Это нападение было ночью с переходом под утро. Солдат, еще будучи в сознании, успел открыть огонь. Вся точка в ружье, отстрелялись. Это было самое значимое…
Просто тяжелые условия существования – желтуха, тиф, дизентерия. Было много заболевших.
Как создавался ансамбль «САЛАНГ»
Воспоминания о войне нашли свое отражение в творчестве музыкального коллектива под символичным названием «САЛАНГ». Стратегический перевал в Афганистане, связывающий северную и центральную часть страны, – своеобразный пароль, который знает каждый афганец.
Александр Ганцевич:
Началось это еще в конце 1980-х. Благодаря усилиям замечательного человека, Сан Саныча Комаровского… Он был майором, летчиком, который приехал в Жодино. Он человек неравнодушный ко всем и вся, поэтому он начал всех афганцев потихоньку собирать. У нас образовался клуб воинов-интеранционалистов. Ближе к выводу все больше ребят появлялось, которые приехали из Афганистана. Он их собирал, все привозили свои песни, стихи, заметки. У нас организовалась небольшая агитбригада.
Просто с гитарами ездили в воинские части, в школах выступали, лагерях. А потом Сан Саныч ненароком обронил: ребята, вы неплохо исполняете, надо бы нам подтянуться до «Голубых беретов». Тогда «Голубые береты» и «Каскад» гремели по Советскому Союзу. Может, благодаря его настоятельному решению мы собрались, сделали свою первую программу и начали потихонечку развиваться.
Подробности в видеоматериале.