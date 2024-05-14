Афанасьев: самые большие премии в ВСУ дают за священника, военкора и военного медика

Андрей Афанасьев, журналист, военный корреспондент, ведущий и политический обозреватель телеканала «Спас»:

Надо вообще внимательно следить, куда бьют наши враги. Потому что наши враги прекрасно понимают свои интересы, они прекрасно понимают свои задачи. И тот факт, что они вот так агрессивно нападают на Церковь все это время, все эти десятилетия, говорит о том, что они прекрасно понимают значимость и важность, фундаментальную значимость Церкви в нашей сегодняшней жизни, в нашей истории и на самом деле в нашем будущем. Поэтому они и хотят народ от Церкви оторвать, саму Церковь растоптать, чтобы у нас не было будущего. Вы знаете, что за священника в ВСУ дают самую большую награду, если будет уничтожен наш православный священник в зоне СВО, на фронте?

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот не знал об этом. Ничего себе.

Андрей Афанасьев:

Самые большие премии в ВСУ дают за военного священника, военного корреспондента и военного медика. Людей, которые вообще и оружие в руках не держат. Потому что они прекрасно понимают, что война – это война духовная, война слова и война смыслов. И лечащий душу, лечащий тело и сообщающий, говорящий правду об этой войне, для них опаснее самого страшного «Солнцепека» [тяжелая огнеметная система – прим. ред.], самого страшного беспилотника нашего, самой точной нашей артиллерии. И в очередь на устранение по всем этим спискам священники, военные корреспонденты идут в первых рядах, сразу за высшим командованием.

Это тоже нужно понимать, это признание важности и значимости. Если бы они не чувствовали для себя в этом опасность, они бы просто игнорировали. А они последовательно именно этим занимаются. Более того, есть в ДНР мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец», которая все эти годы войны в Донбассе мироточила. Так вот за нее назначена награда в ВСУ за ее уничтожение. Это же надо понимать, это же надо отдавать себе отчет, что это происходит.

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