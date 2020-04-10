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11 апреля восстановят движение по мосту на 12-м километре МКАД

10 апреля 2020 14:25
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Новости Беларуси. Движение по мосту на 12-м километре МКАД полностью восстановят утром 11 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Шесть полос в районе улицы Свислочской снова будут доступны для автомобилистов ровно в 9 утра.

11 апреля восстановят движение по мосту на 12-м километре МКАД-1

Останется завершить мелкие косметические работы, которые не помешают движению транспорта. Напомним, к капремонту моста в микрорайоне Чижовка приступили 4 июля. Это одно из самых сложных искусственных сооружений на кольцевой. Сначала на ремонт закрыли участок на внешнем кольце, организовав движение транспорта в обоих направлениях по внутреннему. Теперь работы завершились на внутреннем кольце, а транспортный поток направлен на внешнее.

11 апреля восстановят движение по мосту на 12-м километре МКАД-4

Александр Ярошик, директор «Гордорстроя»:
Были отремонтированы балки, было устроено новое мостовое полотно. Мост будет соответствовать современному классу нагрузок. Уже проведены испытания. Которые подтверждают это. Ну и в целом получилась новая, современная конструкция.

11 апреля восстановят движение по мосту на 12-м километре МКАД-7

В планах дорожных строителей открытие путепровода в районе Аэродромной – Жуковского. Работы здесь завершат к июлю.

# Работа транспорта в Минске # общество # Александр Ярошик # Фотофакт

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