11 апреля восстановят движение по мосту на 12-м километре МКАД

Новости Беларуси. Движение по мосту на 12-м километре МКАД полностью восстановят утром 11 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Шесть полос в районе улицы Свислочской снова будут доступны для автомобилистов ровно в 9 утра.

Останется завершить мелкие косметические работы, которые не помешают движению транспорта. Напомним, к капремонту моста в микрорайоне Чижовка приступили 4 июля. Это одно из самых сложных искусственных сооружений на кольцевой. Сначала на ремонт закрыли участок на внешнем кольце, организовав движение транспорта в обоих направлениях по внутреннему. Теперь работы завершились на внутреннем кольце, а транспортный поток направлен на внешнее.

Александр Ярошик, директор «Гордорстроя»:

Были отремонтированы балки, было устроено новое мостовое полотно. Мост будет соответствовать современному классу нагрузок. Уже проведены испытания. Которые подтверждают это. Ну и в целом получилась новая, современная конструкция.