Администрация приехала на ретроавтомобиле, а учителям раздали кинопремии. Вот самая необычная линейка в Беларуси

Новости Беларуси. Последние звонки 29 мая проходят по всей стране. Так, в Гродненской области почти 6 000 выпускников закружились в прощальном вальсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самую необычную линейку ежегодно устраивают в гродненском лицее № 1. Администрация приезжает на креативном транспорте – в этот раз это был ретроавтомобиль. На церемонии раздают кинопремии учителям, а выпускники готовят музыкальные перформансы.

По многолетней традиции вчерашние 11-классники написали послание в будущее и заложили его в капсулу времени. Было много улыбок, слез, волнения и цветов, а самый трогательный момент – тот самый последний звонок.

Дарья Михайлова, выпускница лицея № 1 Гродно:

Я совсем еще не была, наверное, готова к такому, что так быстро это произойдет. Какое-то чувство радости, вместе с грустью смешанное, что заканчиваешь, 11 лет твоей жизни прошли. «Сегодня выпускаем замечательных детей». В белорусских школах прошли последние звонки

Елена Величко, мама выпускника:

Даже не верится, что сегодня мы выпускаемся. Дети, наверное, еще не все это осознают, потому что они не прошли это все. А для родителей это, конечно, очень ощутимо, очень трогательно и волнительно.

– Плакать будете?

– Будем стараться не плакать.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

Желаем им в этот день успехов, желаем удачи, сберечь свое здоровье. Мы также на уровне государственном позаботились об этом. Будут соблюдены все необходимые меры предосторожности при проведении экзаменов. Будет увеличена дистанция между учащимися, обеспечены средствами санитарной гигиены. Государством предусмотрена возможность освобождения от экзаменов ребят, которые на день проведения экзамена будут болеть инфекцией COVID-19. Также предусмотрены резервные дни для того, чтобы ребята успели сдать экзамены до централизованного тестирования.