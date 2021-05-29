Александр Лукашенко поздравил коллектив МТЗ с 75-летием образования предприятия

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трактор ВЕLАRUS – один из самых узнаваемых и востребованных отечественных брендов в мире. Сегодня холдинг «МТЗ» – это современные производства в белорусской столице, областных и районных центрах, сборочные цеха и сервисные центры в ближнем и дальнем зарубежье. Завод имеет разветвленную социальную инфраструктуру, является популярным объектом промышленного туризма.