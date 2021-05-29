Александр Лукашенко поздравил коллектив МТЗ с 75-летием образования предприятия

Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил коллектив МТЗ с 75-летием образования предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил коллектив МТЗ с 75-летием образования предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Трактор ВЕLАRUS – один из самых узнаваемых и востребованных отечественных брендов в мире. Сегодня холдинг «МТЗ» – это современные производства в белорусской столице, областных и районных центрах, сборочные цеха и сервисные центры в ближнем и дальнем зарубежье. Завод имеет разветвленную социальную инфраструктуру, является популярным объектом промышленного туризма.
Александр Лукашенко выразил убежденность, что, опираясь на многолетние традиции, заложенные ветеранами-тракторостроителями, многотысячный коллектив МТЗ будет и далее развивать родное предприятие, сохранять ведущие позиции на постсоветском пространстве, завоевывать новые рынки.