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Александр Лукашенко поздравил коллектив МТЗ с 75-летием образования предприятия

29 мая 2021 13:31
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Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил коллектив МТЗ с 75-летием образования предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко поздравил коллектив МТЗ с 75-летием образования предприятия-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Трактор ВЕLАRUS – один из самых узнаваемых и востребованных отечественных брендов в мире. Сегодня холдинг «МТЗ» – это современные производства в белорусской столице, областных и районных центрах, сборочные цеха и сервисные центры в ближнем и дальнем зарубежье. Завод имеет разветвленную социальную инфраструктуру, является популярным объектом промышленного туризма. 

Александр Лукашенко поздравил коллектив МТЗ с 75-летием образования предприятия-4

Александр Лукашенко выразил убежденность, что, опираясь на многолетние традиции, заложенные ветеранами-тракторостроителями, многотысячный коллектив МТЗ будет и далее развивать родное предприятие, сохранять ведущие позиции на постсоветском пространстве, завоевывать новые рынки. 

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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