Дрессируют медведей и ходят по канатам. Артисты Белгосцирка рассказали о своей работе
Стюша Тайм, блогер:
Цирковое представление – это весело, это буря эмоций, это незабываемое впечатление. И сегодня мы приехали в Белорусский государственный цирк, чтобы поближе познакомиться с этим видом искусства.
Мы уже внутри, здесь очень красиво. Сейчас вместе с вами пойдем смотреть, как артисты готовятся к представлению.
Расскажите, как давно вы занимаетесь лошадьми?
Руслан Лазаров, артист Белгосцирка, руководитель номера «Белорусские наездники»:
С детства. По династии в цирк попал, у меня отец с лошадьми начинал работать и всю жизнь проработал. Мне теперь тоже досталось. Это наша деятельность. С малых лет у нас (с трех лет), сейчас ему уже 15.
Стюша Тайм:
Сергей, здравствуйте. Скажите, кого вы дрессируете?
Сергей Причинич, артист Белгосцирка, дрессировщик медведей:
Я дрессирую медведей.
Стюша Тайм:
Как вы к этому пришли? Сразу начали медведей дрессировать?
Сергей Причинич:
Нет, это не сразу. В течение 29 лет это пришло. И вот на протяжении лет 18 я дрессирую медведей. Это понятливое животное, оно по сообразительности, по уму, можно сказать, подходит более к человеку.
Стюша Тайм:
Как думаете, животные получают удовольствие от того, что они делают?
Сергей Причинич:
Да.
Стюша Тайм:
Чувствуете это?
Сергей Причинич:
Они это показывают даже. Когда долго не работаешь, когда мишки выходят на арену, по ним сразу видно, как они любуются людьми, которые пришли, потом показывают себя, какие они и что они умеют.
Стюша Тайм:
Мы находимся на основной арене цирка, с нами любезно согласилась пообщаться Екатерина. Я знаю, вы канатоходец. Не страшно на высоте?
Екатерина Максимова, артистка Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, эквилибристка на канате:
Почему? Страшно. Но мы привыкаем к этому, и становится уже не страшно. Но после перерыва, кстати, опять страшно, и опять мы привыкаем к этому, и опять не страшно. Есть страховка, есть трюки без страховки.
Стюша Тайм:
Хорошо, что я не канатоходец.
Стюша Тайм:
Мы встретились с художественным руководителем Белорусского государственного цирка. Здравствуйте, спасибо, что согласились с нами пообщаться. Скажите, как давно вы работаете в цирке?
Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:
В цирке я работаю более семи лет. Надо сказать, что душой прикипел, конечно. Я очень доволен, даже счастлив, что все-таки попал в цирк. Вообще, дело веселое, интересное, позитивное.
Стюша Тайм:
Мы, зрители, когда сидим в зале, нам кажется, что все так легко, все так просто делается. На самом деле я так понимаю, что здесь просто огромная работа стоит. Расскажите ваша, например, задача как художественного руководителя в чем заключается?
Витаутас Григалюнас:
Придумать, в первую очередь, чтобы было интересно всем. Увлечь этой идеей всех остальных – режиссеров, хореографов, музыкантов и так далее. Я очень рад, что как раз так получилось, что мы первые начали отмечать юбилей великого – я бы даже не сказал советского – мирового клоуна Юрия Никулина. Столетие. Конечно, это рассказ о великом человеке, великом артисте.
Стюша Тайм:
Я думаю, сейчас самое время пригласить наших зрителей на представление.
Витаутас Григалюнас:
Конечно. Я приглашаю всех на представление, потому что все, что мы делаем, без зрителей не имеет никакого смысла. Приходите, смотрите, получайте удовольствие.