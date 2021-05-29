Дрессируют медведей и ходят по канатам. Артисты Белгосцирка рассказали о своей работе

Стюша Тайм, блогер:

Цирковое представление – это весело, это буря эмоций, это незабываемое впечатление. И сегодня мы приехали в Белорусский государственный цирк, чтобы поближе познакомиться с этим видом искусства. Мы уже внутри, здесь очень красиво. Сейчас вместе с вами пойдем смотреть, как артисты готовятся к представлению. Расскажите, как давно вы занимаетесь лошадьми?

Руслан Лазаров, артист Белгосцирка, руководитель номера «Белорусские наездники»:

С детства. По династии в цирк попал, у меня отец с лошадьми начинал работать и всю жизнь проработал. Мне теперь тоже досталось. Это наша деятельность. С малых лет у нас (с трех лет), сейчас ему уже 15.

Стюша Тайм:

Сергей, здравствуйте. Скажите, кого вы дрессируете?

Сергей Причинич, артист Белгосцирка, дрессировщик медведей:

Я дрессирую медведей. Стюша Тайм:

Как вы к этому пришли? Сразу начали медведей дрессировать? Сергей Причинич:

Нет, это не сразу. В течение 29 лет это пришло. И вот на протяжении лет 18 я дрессирую медведей. Это понятливое животное, оно по сообразительности, по уму, можно сказать, подходит более к человеку. Стюша Тайм:

Как думаете, животные получают удовольствие от того, что они делают? Сергей Причинич:

Да. Стюша Тайм:

Чувствуете это? Сергей Причинич:

Они это показывают даже. Когда долго не работаешь, когда мишки выходят на арену, по ним сразу видно, как они любуются людьми, которые пришли, потом показывают себя, какие они и что они умеют.

Стюша Тайм:

Мы находимся на основной арене цирка, с нами любезно согласилась пообщаться Екатерина. Я знаю, вы канатоходец. Не страшно на высоте?

Екатерина Максимова, артистка Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, эквилибристка на канате:

Почему? Страшно. Но мы привыкаем к этому, и становится уже не страшно. Но после перерыва, кстати, опять страшно, и опять мы привыкаем к этому, и опять не страшно. Есть страховка, есть трюки без страховки. Стюша Тайм:

Хорошо, что я не канатоходец.

Стюша Тайм:

Мы встретились с художественным руководителем Белорусского государственного цирка. Здравствуйте, спасибо, что согласились с нами пообщаться. Скажите, как давно вы работаете в цирке?