Администрация Президента, горячие линии, сайт ЖКХ: куда обращаться, чтобы решить проблему быстро

Новости Беларуси. Темой недели можно считать двойной удар по бюрократии и волоките в решений проблем белорусов. Президент, встречаясь со своим политическим штабом, дал поручение сформировать единую базу обращений граждан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что это значит? Александр Лукашенко видит проблемы в этой работе. Действительно, чиновников, которые ведут себя, как удельные князьки, к сожалению, хватает. Они не хотят слышать о нуждах людей, норовят прокатить на карусели всевозможных инстанций-кабинетов или отделываются издевательской отпиской. Проблема актуальная. Ведь для простого человека на первом месте не показатели ВВП, а насущные житейские вопросы. Для государства же обращения – дополнительный канал обратной связи с гражданами. Человек надеется на справедливость власти. Ситуаций, когда из-за черствого чиновника на местах условная баба Галя с невыдуманой и при этом элементарной проблемой доходит аж до Администрации Президента, быть не должно. Общая база обращений, где будет вся информация по стране, – сигнал чиновникам на местах. Будьте ответственнее к проблемам и нуждам белорусов! Не работайте ради галочки! Ежегодно в госорганы обращаются около одного миллиона человек. Это почти каждый десятый. Жалобы или то, что в кабинетах называют обращениями граждан, заполняют эти же кабинеты буквально с пола до потолка. В Миноблисполком только за этот год пришло уже более 4 тысяч обращений.

Оксана Таранда, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Минского облисполкома:

Часто, когда человеку обещают сделать, обращения оставляют на дополнительном контроле. Это обращение находится здесь, пока окончательно не будет рассмотрено. Впрочем, как отмечает наш эксперт, таких сигналов достаточно мало, и они на отдельном контроле. В основном в письмах просят разъяснений, как поделить наследство или устроиться на работу. Есть любители эпистолярного жанра, которые пишут настоящие жалобные книги. Оксана Таранда:

Это обращения от одного гражданина. Взвесьте. Ольга Коршун, СТВ:

Специалисты этого ведомства подсчитали, чтобы в среднем нужно потратить час, чтобы дать разъяснение на жалобу. Добавим еще час, если нужно найти необходимые нормативно-правовые акты, получить консультации у более узких специалистов, здесь много нюансов… Вот и получается, что на такой талмуд уходит самый ценный ресурс – время. Нередко люди сразу обращаются в Миноблисполком, минуя местные органы власти. Специалисты говорят, что этот путь только на первый взгляд быстрее. Все равно жалоба вернется по первому адресу. Вот и получатся замкнутый круг. Оксана Таранда:

670 обращений были перенаправлены нами на рассмотрение по компетенции. Это означает, что человек, проснувшись, решил, что нужно обратиться непосредственно в облисполком, хотя до этого он ни в ЖКХ, ни в райисполком, ни в сельисполком не обращался. На неделе навести порядок в работе с обращениями граждан поручил и Александр Лукашенко. Главное требование главы государства в данном вопросе – слушать и слышать людей, видеть тенденции и оперативно на них реагировать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все тянется с советских времен: кто-то написал в Администрацию Президента или на имя Президента, кто-то жалуется на местные органы власти, а мы туда отправляем для рассмотрения эти жалобы и заявления. Поток ненужный информации, платим за это деньги, почта несет туда эти письма, потом они вам присылают обратно. А еще и фельдъегерскую связь используем недешевую. Пора этому положить конец. И я попросил, чтобы здесь были внесены конкретные предложения. Где буксует система на этом пути, знает могилевчанин Виталий. Два года дорога была похоже на сплошное болото. Мужчина хотел уже было обращаться, как говорится, наверх, но проблему решили буквально по одному звонку. Председатель уличного комитета обратился на прямую линию в облисполком. Уже через несколько дней улицу было просто не узнать.

Виталий Гордеев, житель Могилева:

Как хорошая погода, здесь и детишки играют, весело, на велосипедах катаются, и мамы с детишками прогуливаются. Приятно посмотреть на дорогу. Одним словом, чтобы лед тронулся, совсем не обязательно сразу стучаться в высшие инстанции. Горячие линии, которые проходят в каждой области в выходные, тому подтверждение. Зачастую разобраться на месте быстрее и проще. А в будущем в Беларуси создадут еще и единую базу обращений.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Администрация Президента будет брать на контроль ту информацию, которая проходит в газетах, на телевидении, на сайтах, когда люди выражают свое недовольство теми или иными проблемами, которые возникают. Я не скажу, что мы этим не занимались раньше, но сейчас это будет проводиться более системно. Кстати, на нашем телеканале уже не один год работает горячая линия. Сотни звонков, десятки сюжетов и реальная помощь – одним словом, мы всегда на связи. Оператор горячей линии даже во время интервью не выпускала телефон из рук.

Ольга Пискарева, корреспондент СТВ:

Мы стараемся реагировать, рассматривать каждое обращение. Часто случается так, что корреспонденты выезжают на место и получается решать проблемы буквально за несколько часов. Поводом для этой съемки в поселке Дружный тоже стал звонок на горячую линию нашего телеканала. Жильцы нового дома на улице Шамановского считают, что застройщик здесь неплохо нашаманил. Вот такая плесень захватывает квартиры, одну за другой. Дом дал течь.

Анастасия Карнечко, житель поселка Дружный:

Давайте начнем говорить о том, что вы сделали после того, как была написана жалоба в электронном виде в исполком непосредственно от 37 квартиры. Сегодня написали – завтра появились рабочие. Представитель застройщика в свою очередь действенную силу жалоб не отрицает, но говорит, что ситуацию и так держат на контроле, а в ответе за недружную атмосферу в некогда дружном поселке – недобросовестные поставщики.

Павел Давыдовский, мастер Пуховичского ПМК:

Мы заказали большой объем мастики, которой герметизируются швы, и она была некачественная. Мы обнаружили это за месяц-полтора до сдачи и большую часть устранили. А вот чтобы такие проблемы действительно решались быстро, в Минске на помощь призывают современные технологии. Ольга Коршун:

Сейчас путь жалобы можно значительно сократить, для этого достаточно мобильного телефона. Можно снять нарушение, которое есть, к примеру, у вас во дворе, и отправить на специальный сайт. Таким образом поступила и наша съемочная группа. Наше обращение поступило на сайт и уже принято в разработку. Обещают выйти на связь через 9 дней. За это время проблему должны или полностью решить, или, по крайней мере, дать объяснение пользователю. Электронной связью с ЖКХ воспользовались уже около ста тысяч минчан. В целом, электронные связи будут только крепнуть.