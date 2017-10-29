«Я вынырнула из работы и услышала, что команда кричит «Бе-ла-русь!»: медалистка WorldSkills о чемпионате

Новости Беларуси. Белорусская медаль на World Skills-2017. Как мы сообщали ранее, на чемпионате рабочих рук в Объединенных Арабских Эмиратах лучший результат в нашей команде продемонстрировали парикмахеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем это уже тенденция. Они повторили успех, достигнутый годом ранее. Петр Бутрим, СТВ:

Если мировой чемпионат WorldSkills называют не иначе как олимпиадой для начинающих рабочих и специалистов, то этот колледж своего рода центр олимпийской подготовки. Со своими медалистами, чемпионами и даже коронным видом программы – «Парикмахерское искусство». Именно здесь, в стенах Брестского колледжа сферы обслуживания, и выросла в мастера мирового класса единственная белорусская медалистка WorldSkills-2017. Надежда Каштелян родом из Жабинки. В детстве о профессии парикмахера даже не помышляла. Но потом, что называется, вошла во вкус.

Надежда Каштелян, победитель WorldSkills-2017:

Я когда пришла сюда, не знала, что есть конкурсы какие-то, связанные с профессией. О них узнала уже здесь. Вот уже полтора года не могу вылезти никак из них. Сначала областной, следом национальный отборы. Даже там, скромничает девушка, первого места не заслуживала. В триумф до последнего не верила и в Абу-Даби. Надежда Каштелян:

Я вынырнула из работы и услышала, что где-то рядом команда кричит и поддерживает – Бе-ла-русь.

Несколько мгновений спустя Надежда уже принимала поздравления и награды. Таланта и суммы баллов за все 9 заданий конкурса парикмахеров хватило для авторитетного звания «Высшее мастерство». Брестчанка стала лучшей и среди всех 29 белорусов на самом престижном конкурсе для рабочих рук. А вот для ее наставника – Марины Булдык – это уже второй подобный успех. Ее ученица была в призах и два года назад в Рио.