«Я вынырнула из работы и услышала, что команда кричит «Бе-ла-русь!»: медалистка WorldSkills о чемпионате
Новости Беларуси. Белорусская медаль на World Skills-2017. Как мы сообщали ранее, на чемпионате рабочих рук в Объединенных Арабских Эмиратах лучший результат в нашей команде продемонстрировали парикмахеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем это уже тенденция. Они повторили успех, достигнутый годом ранее.
Петр Бутрим, СТВ:
Если мировой чемпионат WorldSkills называют не иначе как олимпиадой для начинающих рабочих и специалистов, то этот колледж своего рода центр олимпийской подготовки. Со своими медалистами, чемпионами и даже коронным видом программы – «Парикмахерское искусство».
Именно здесь, в стенах Брестского колледжа сферы обслуживания, и выросла в мастера мирового класса единственная белорусская медалистка WorldSkills-2017. Надежда Каштелян родом из Жабинки. В детстве о профессии парикмахера даже не помышляла. Но потом, что называется, вошла во вкус.
Надежда Каштелян, победитель WorldSkills-2017:
Я когда пришла сюда, не знала, что есть конкурсы какие-то, связанные с профессией. О них узнала уже здесь. Вот уже полтора года не могу вылезти никак из них.
Сначала областной, следом национальный отборы. Даже там, скромничает девушка, первого места не заслуживала. В триумф до последнего не верила и в Абу-Даби.
Надежда Каштелян:
Я вынырнула из работы и услышала, что где-то рядом команда кричит и поддерживает – Бе-ла-русь.
Несколько мгновений спустя Надежда уже принимала поздравления и награды. Таланта и суммы баллов за все 9 заданий конкурса парикмахеров хватило для авторитетного звания «Высшее мастерство».
Брестчанка стала лучшей и среди всех 29 белорусов на самом престижном конкурсе для рабочих рук. А вот для ее наставника – Марины Булдык – это уже второй подобный успех. Ее ученица была в призах и два года назад в Рио.
Марина Булдык, преподаватель парикмахерского искусства:
Конечно, очень приятно – в нас видят конкурентов. Сразу нас пытаются остановить.
Покорить международную арену, занимаясь любимым ремеслом, приятно вдвойне. Но останавливаться на достигнутом Надежда не собирается ни в коем случае.
Надежда Каштелян:
Хочется продолжать развиваться в своей сфере, в своей профессии. Я горю желанием. Мне нравится. Узнавать что-то новое. Когда что-то не получается, а потом получается – прямо душу греет.
И уже сейчас готовится к следующему конкурсу. Ведь в парикмахерском искусстве, впрочем, как и в любом другом деле, нет предела совершенству.