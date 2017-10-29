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«Я вынырнула из работы и услышала, что команда кричит «Бе-ла-русь!»: медалистка WorldSkills о чемпионате

29 октября 2017 12:35
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Новости Беларуси. Белорусская медаль на World Skills-2017. Как мы сообщали ранее, на чемпионате рабочих рук в Объединенных Арабских Эмиратах лучший результат в нашей команде продемонстрировали парикмахеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем это уже тенденция. Они повторили успех, достигнутый годом ранее.

Петр Бутрим, СТВ:
Если мировой чемпионат WorldSkills называют не иначе как олимпиадой для начинающих рабочих и специалистов, то этот колледж своего рода центр олимпийской подготовки. Со своими медалистами, чемпионами и даже коронным видом программы – «Парикмахерское искусство». 

Именно здесь, в стенах Брестского колледжа сферы обслуживания, и выросла в мастера мирового класса единственная белорусская медалистка WorldSkills-2017. Надежда Каштелян родом из Жабинки. В детстве о профессии парикмахера даже не помышляла. Но потом, что называется, вошла во вкус.

«Я вынырнула из работы и услышала, что команда кричит «Бе-ла-русь!»: медалистка WorldSkills о чемпионате -1

Надежда Каштелян, победитель WorldSkills-2017:
Я когда пришла сюда, не знала, что есть конкурсы какие-то, связанные с профессией. О них узнала уже здесь. Вот уже полтора года не могу вылезти никак из них.

Сначала областной, следом национальный отборы. Даже там, скромничает девушка, первого места не заслуживала. В триумф до последнего не верила и в Абу-Даби.

Надежда Каштелян:
Я вынырнула из работы и услышала, что где-то рядом команда кричит и поддерживает – Бе-ла-русь.

«Я вынырнула из работы и услышала, что команда кричит «Бе-ла-русь!»: медалистка WorldSkills о чемпионате -4

Несколько мгновений спустя Надежда уже принимала поздравления и награды. Таланта и суммы баллов за все 9 заданий конкурса парикмахеров хватило для авторитетного звания «Высшее мастерство».

Брестчанка стала лучшей и среди всех 29 белорусов на самом престижном конкурсе для рабочих рук. А вот для ее наставника – Марины Булдык – это уже второй подобный успех. Ее ученица была в призах и два года назад в Рио.

«Я вынырнула из работы и услышала, что команда кричит «Бе-ла-русь!»: медалистка WorldSkills о чемпионате -7

Марина Булдык, преподаватель парикмахерского искусства:
Конечно, очень приятно – в нас видят конкурентов. Сразу нас пытаются остановить.

Покорить международную арену, занимаясь любимым ремеслом, приятно вдвойне. Но останавливаться на достигнутом Надежда не собирается ни в коем случае.

Надежда Каштелян:
Хочется продолжать развиваться в своей сфере, в своей профессии. Я горю желанием. Мне нравится. Узнавать что-то новое. Когда что-то не получается, а потом получается – прямо душу греет.

И уже сейчас готовится к следующему конкурсу. Ведь в парикмахерском искусстве, впрочем, как и в любом другом деле, нет предела совершенству.

# общество # Профессии

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