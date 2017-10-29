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«Белавиа» изменила правила провоза багажа

29 октября 2017 13:22
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Новости Беларуси. «Белавиа» изменила нормы провоза багажа. Купившие билет в эконом-классе с этого дня могут бесплатно везти с собой не 20, а 23 килограмма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем, это должна быть одна сумка. За вторую, сколько бы она не весила – дополнительная плата: 50 евро. Во столько же оценивается и перевес.

Послабления и для пассажиров бизнес-класса. В багаж они могут взять две сумки весом до 32 килограммов каждую. В салон – одну не тяжелее 12 кг. Новая багажная арифметика – результат унификации правил провоза багажа с авиакомпаниями-партнерами «Белавиа».

# общество # Авиакомпания

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