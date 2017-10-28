«Чтобы оценить качество меха, достаточно посмотреть на изнаночную сторону»: как выбрать шубу

Каждая женщина – уникальна. Объединяет их только одно – ну, никак без шубы. Героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» имела две шубы. Но уникальным ее случай никак не назовёшь. С наступлением холодов белорусских женщин согревает лишь мысль о свежеприобретенной шубе. Исключение из правил – Анастасия Шеух. Её при упоминании о мехах бросает в дрожь.



Белоруска:

В ноябре прошлого года мне понадобились услуги швеи – перешить две шубы. Нашла ближайшую мастерскую в городе Несвиж – ИП Карпович. Норковую шубу мне надо было перешить на другую модель, а из остатков сшить шапку мужу. Из кролика пошить жилет и куртку.

Шубу и шапку из норки клиентка увидела лишь в конце зимы. А жилет и куртку из кролика забрать Анастасия не может уже год.



Несмотря на внушительный задаток. При ближайшем рассмотрении обнаружились проблемы и с уже отшитым норковым манто.

Белоруска:

Претензии к качеству пошитой норковой шубы у меня тоже появились, шуба была дорогая, не старая, однако, у неё стали расходиться швы. В послужном списке мастера – испорченная норковая шуба, исчезнувшая в недрах мастерской кроличья и деньги клиентки. На звонки швея не отвечает, а Анастасия пишет заявление в милицию. Ведь мастерица наколола клиентку, а потом просто отшила.



Сегодня в их отношениях наступил вечный холод. По предварительной проверке, своё ИП на все руки мастер уже закрыла.

Ольга Иващенко, юрист:

В данном случае потребитель имеет право обратиться с требованием к исполнителю в письменном виде с целью восстановления своих прав. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работ по пошиву того или иного изделия, потребитель имеет право заявить требование исполнителю о расторжении договора, возврате уплаченной денежной суммы, а также неустойки за нарушение сроков и денежной компенсации морального вреда. Если потребителя не устраивает качество выполненной работы или оказанной услуги, потребитель должен понимать, что для расторжения договора и возврата уплаченной денежной суммы необходимо наличие существенных недостатков в изделии или выполненной работе. Данный момент может оценить независимый эксперт.



Для продавцов верхней одежды из пушистых шкурок наступает горячая пора. Растет спрос, ценник на дорогостоящий товар взлетает до небес. И шкурный интерес нечестных продавцов может послужить тому, что в холода шуба греть не будет, и чего доброго, не доживёт до конца сезона. Кролик вместо шиншиллы. Куница вместо соболя. Есть затейники, которые предлагают и шубку из редкой черной лисы за баснословные деньги.

Но черной лисы в природе не существует. Ирина Козырева, начальник производства предприятия по изготовлению меховых изделий:

Срок изделия, сшитого качественно, из хорошей норки, при соблюдении всех технологических процедур – в районе 10 лет. Для того, чтобы оценить качество меха, который используется в меховом изделии, достаточно посмотреть на изнаночную сторону изделия. Обычно или подкладка не пришивается наглухо, или имеется молния, вшитая в боковой шов.

И будет видно, что, если мездра чистая, светлая, без явных швов роспуска и, если она немножечко тянется, то шкурка в изделии использована таким образом, что она не перетянута и при носке она будет очень хорошо себя вести.

В ТОПе самых тёплых шуб на первом месте соболь, далее лиса, затем бобёр.

Особо хороша для нашего климата нутрия, ей не страшен мокрый снег. Любимая всеми норка замыкает список. Ирина Козырева, начальник производства предприятия по изготовлению меховых изделий:

Для того, чтобы изделие, которое Вы приобрели, служило Вам очень долго, его нужно правильно хранить. Меховое изделие нужно хранить на вешалке в специальном чехле, можно положить внутри средство от моли, в шкафу, чтобы не сильно прилегали к нему другие изделия. Главное, чтобы на меховое изделие не попадали прямые солнечные лучи, чтобы изделие не сушилось, если вдруг попадёт под дождь, возле источников тепла. На пике популярности – шоп-туры. За шубами едут в Грецию, Турцию, Китай. Но у зверьков, выращенных в тёплом климате, мех более редкий.

А вот их сородичи из Беларуси и России вынуждены приспосабливаться к суровым зимам, а это значит, в шубе из таких зверьков будет гораздо теплее.

Качество меха сказывается и на сроках носки.

Кстати, Миланский дом высокой моды – клиент Гродненского зверохозяйства. Ирина Козырева, начальник производства предприятия по изготовлению меховых изделий:

Хорошее качество меха – он имеет хорошую густоту волоса, одинаковое полотно, высота волоса, не имеется проплешин, они имеет красивый, ровный блеск. И, если хочется посмотреть на кожу, существуют специальные такие отверстия, где можно раскрыть и увидеть мездру мехового изделия с изнанки. Здесь чистая, светлая мездра, она имеет небольшую растяжку, что говорит о том, что норковое изделие не растянуто бесконечно и не поведёт себя непредсказуемо, если изделие вдруг попадёт под мокрый снег.

Что касается нашей героини, то при ближайшем рассмотрении оказалось, что мастер шила её норковую шубу руками, после таких чудесных работ, стоимость предмета гардероба упала в 5 раз.

Неизвестна девушке и судьба её куртки из кролика. Сегодня Анастасия готовит претензию и рассчитывает получить у мастера деньги за некачественную шубу.