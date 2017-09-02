100 тысяч км на благотворительность: особый забег прошел в Острошицком городке с участием Николая Лукашенко

Новости Беларуси. В Острошицком городке прошел благотворительный забег. Несколько сотен учеников, в том числе и младший сын главы государства Николай Лукашенко, пробежали дистанцию, чтобы помочь тяжело больным детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая акция проходит по всей стране. Ее участники должны пробежать 100 тысяч километров. И если белорусы с вызовом справятся, то за каждые преодоленные метры организаторы перечислят деньги в республиканскую детскую больницу. Пойдут они на закупку оборудования.

Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:

Хочу всем белорусам сказать большое спасибо. Нам очень нужен биохимический анализатор, потому что у нас есть дети с заболеваниями крови. Это и детская онкология, и онкогематология. И очень часто приходится делать анализы, которые нужны в кратчайшие сроки, чтобы была информация для врача. И мы планируем купить роботизированный тренажер, который заставляет работать те мышцы, которые нужно.