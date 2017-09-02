Прямой эфир

Более 500 курсантов Военной академии, в том числе 11 девушек, пополнили Вооруженные Силы Беларуси

02 сентября 2017 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Слова клятвы на верность родине. Традиционно учебный год для будущих офицеров начинается с принятия присяги. Более 500 курсантов Военной академии 11 сентября пополнили Вооруженные Силы Беларуси, среди которых, к слову, 11 девушек. Прежде чем надеть курсантские погоны, новобранцам пришлось пройти строгий отбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году конкурс в военный вуз был три человека на место. Также будущие офицеры прошли месячный курс подготовки в воинских частях и учебных центрах, где изучили азы будущей профессии. 

Более 500 курсантов Военной академии, в том числе 11 девушек, пополнили Вооруженные Силы Беларуси-1

Дарья Стасюк, курсант Военной академии Республики Беларусь:
Все знают, что учиться в Военной академии нелегко, но потом будет намного проще, чем после гражданских вузов.

Более 500 курсантов Военной академии, в том числе 11 девушек, пополнили Вооруженные Силы Беларуси-4

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:
Вот эти ребята, которые сегодня прошли месячный курс начальной военной подготовки, который завершился так называемой обкаткой танками, поняли, что они попали туда, куда хотели. И сегодня для них действительно знаковое событие.  

Присягу курсанты военной академии принимают уже более 60 лет. Сегодня этот вуз входит в число крупнейших в стране. Здесь открыты 9 факультетов. Специалистов силового блока также готовят в 7 гражданских университетах Беларуси.

# общество # Виктор Лисовский # Учебный год 2017/2018

Другие новости рубрики

Все новости
Сирийская девочка, которой белорусские хирурги удалили опухоль, на следующей неделе поедет домой
02 сентября 2017 10:39

Сирийская девочка, которой белорусские хирурги удалили опухоль, на следующей неделе поедет домой

100 тысяч км на благотворительность: особый забег прошел в Острошицком городке с участием Николая Лукашенко
02 сентября 2017 10:37

100 тысяч км на благотворительность: особый забег прошел в Острошицком городке с участием Николая Лукашенко

1 сентября с обновлением: в День знаний своих учеников приняла новая школа в минском микрорайоне Домбровка
01 сентября 2017 18:22

1 сентября с обновлением: в День знаний своих учеников приняла новая школа в минском микрорайоне Домбровка