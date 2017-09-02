Более 500 курсантов Военной академии, в том числе 11 девушек, пополнили Вооруженные Силы Беларуси

Новости Беларуси. Слова клятвы на верность родине. Традиционно учебный год для будущих офицеров начинается с принятия присяги. Более 500 курсантов Военной академии 11 сентября пополнили Вооруженные Силы Беларуси, среди которых, к слову, 11 девушек. Прежде чем надеть курсантские погоны, новобранцам пришлось пройти строгий отбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году конкурс в военный вуз был три человека на место. Также будущие офицеры прошли месячный курс подготовки в воинских частях и учебных центрах, где изучили азы будущей профессии.