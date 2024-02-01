Абсолютно минималистичное платье в пол. Какой необычный свадебный образ выбрала белорусская пара?

В Советском Союзе во времена тотального дефицита на хорошую, качественную одежду у швейных мастерских и мастеров, работающих на дому, не было отбоя от заказчиков. Сейчас же такой проблемы не существует, выбор есть на любой вкус и кошелек, но тем не менее в ателье не иссякает поток клиентов. Однако, по словам портных, им приходится сейчас в основном ремонтировать и корректировать уже готовую одежду, а спрос на пошив очень мал. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что сейчас в тренде у невест – стразы, бисер, перья?

Егор Кириченко, собственник сети свадебных салонов:

К нам обращаются за какой-то помощью или экспертным советом – конечно же, мы покажем и расскажем, что мы можем сделать. Очевидно, мы будем отговаривать от откровенной безвкусицы. Мы не будем делать – это наша принципиальная позиция – то, что считаем, не будет соответствовать высокому званию «качественное, красивое изделие». Потому что на каждом изделии наша бирка – это будет порочить нашу этику. Что касается все-таки моды, моде следовать сложно, иногда глупо, а в нашем случае – все-таки мы даем волю каждому максимально персонализировать свой образ. Сейчас у меня одна из невест заказала себе пояс и принесла сорочку своего будущего супруга, на которой нужно вышить белорусский орнамент счастья и дабрабыта – это, я считаю, здорово.