Абсолютно минималистичное платье в пол. Какой необычный свадебный образ выбрала белорусская пара?
В Советском Союзе во времена тотального дефицита на хорошую, качественную одежду у швейных мастерских и мастеров, работающих на дому, не было отбоя от заказчиков. Сейчас же такой проблемы не существует, выбор есть на любой вкус и кошелек, но тем не менее в ателье не иссякает поток клиентов. Однако, по словам портных, им приходится сейчас в основном ремонтировать и корректировать уже готовую одежду, а спрос на пошив очень мал. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что сейчас в тренде у невест – стразы, бисер, перья?
Егор Кириченко, собственник сети свадебных салонов:
К нам обращаются за какой-то помощью или экспертным советом – конечно же, мы покажем и расскажем, что мы можем сделать. Очевидно, мы будем отговаривать от откровенной безвкусицы. Мы не будем делать – это наша принципиальная позиция – то, что считаем, не будет соответствовать высокому званию «качественное, красивое изделие». Потому что на каждом изделии наша бирка – это будет порочить нашу этику. Что касается все-таки моды, моде следовать сложно, иногда глупо, а в нашем случае – все-таки мы даем волю каждому максимально персонализировать свой образ. Сейчас у меня одна из невест заказала себе пояс и принесла сорочку своего будущего супруга, на которой нужно вышить белорусский орнамент счастья и дабрабыта – это, я считаю, здорово.
Людмила Завгородняя, победительница конкурса «Лучшая модель – 2023»:
Я тоже была на такой свадьбе. Белорусские были рубашки вышитые.
Егор Кириченко:
Абсолютно минималистичное красивое платье в пол. Несмотря на то, что у нее свадьба еще через три месяца, до нового года мне завпроизводством напоминала о том, что у нас есть Софья, которая очень трепетно относится к своему наряду. Она с периодичностью раз в две-три недели, ей нравится к нам приходить в гости, приходит примерить свой наряд. В частности, поднимала вопрос по вышивке. Поскольку эта операция выполняется не у нас, я год начал с того, что первым делом поехал сдавать ее элементы декора на дополнительную эту вышивку.
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