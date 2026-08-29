Три белоруски вышли в финал чемпионата мира по пятиборью в Китае

В Мадриде на юниорском чемпионате мира по пятиборью блестяще выступил Аким Гнедчик. Отечественный спортсмен показал лучшие результаты в фехтовании, плавании и на полосе препятствий. На старт лазер‑рана Гнедчик выходил с 45‑секундным отрывом от преследователей; в итоге Аким пересек финишную черту первым. Тройку лучших составили пятиборцы из ЮАР и Венгрии. В командном зачете команда Беларуси заняла 7‑е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Аким Гнедчик стал чемпионом мира по современному пятиборью среди юниоров.

Тем временем в китайском Гуяне состоялись женские полуфиналы чемпионата мира по современному пятиборью. В первом из них успешно выступила Мария Гнедчик – она вышла в финал с лучшим результатом. Во втором полуфинале сражались еще две белоруски: Виолетта Гуреева и Анастасия Орел – они также стали участницами решающих состязаний. Гуреева в полуфинале заняла первое место, а Орел – второе.