Немцы брали кровь из головы, ели гнилую картошку – белоруска о страшном детстве во время войны

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Нина Краснова, почетный гражданин Светлогорска:

Мне уже на носу 83 года. У меня уже четыре правнучки, три внука и одна внучка. Они в другое время живут. Они того не знают. И не видели, и не слышали. Не дай бог никому такой жизни.

Детство было голодное, холодное и босоногое. Есть не было чего. Ходили, картошку собирали гнилую. Пекли из этой картошки блины, но они невкусные. Я вкус и сегодня помню. Деревня Осташковичи – первая бомба попала туда, в наш дом, у нас дом разгромило. Нас немцы погрузили в эшелоны и в Германию отвезли. Вся семья наша была. А отец в армии был. Подземелье такое было, и там солома насланная. Ячейки такие были, как будто комнаты. Одна семья, вторая семья, третья семья. У нас брали из головы кровь.

Мама говорит, что только было… Это вообще невыносимо. Все плакали. Я не могу даже. Ну, не дай бог никому такое ни видеть, ни слышать. И чтобы такого не повторялось никогда.