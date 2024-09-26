В Минской области собрано более 1,9 тысячи тонн яблок

В осенне-зимний сезон как никогда необходимо следить за здоровьем. Укреплять иммунитет можно натуральными витаминами. И отечественные фрукты – кладезь полезных веществ. Так, в Минской области – свыше 4 тысяч гектаров яблоневых садов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И уже плодов собрано более 1 900 тонн.

В сельхозфилиале «Клецкий» общий план уборки на 2024 год – порядка тысячи тонн. Выполнено 40 %. Площадь плодоносящего сада составляет 150 гектаров. Преобладают сорта белорусской селекции, такие как Имант, Чаровница и Сабрина. Аграрии ориентируются в основном на внутренний рынок – урожай идет в торговые сети и на перерабатывающие заводы.

Александр Ромашко, агроном-садовод сельхозфилиала «Клецкий»:

У нас работы начинаются с 08:00 и до 17-18 часов. Работают наши, садоводческая бригада, а также привлекаются люди, которые желают подработать, и студенческие отряды. В сутки работают около 50-60 человек.

Уборка осенних и летних сортов уже завершена. Сейчас черед зимних. В сутки собирают около 25 тонн.