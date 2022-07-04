А вы знали, как создавались мультики 50 лет назад? В Несвижском замке открылась временная выставка анимации

Новости Беларуси. Бонус для всех гостей фестиваля, а впрочем, и туристов Несвижского замка – временные экспозиции. Мы решили заглянуть в увлекательный мир анимации. Экспозиция предлагает узнать, как создавались известные белорусские мультики, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Из интерактива – погружение в оптические иллюзии. Принцип зоотропа, например, описывает китайские летописи аж 180 года нашей эры. Успеть увидеть колоритную выставку своими глазами можно до конца лета.

Алла Никитенко, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Вдохнуть жизнь в какую-то картинку люди хотели всегда, еще во времена Древнего Египта, еще во времена до нашей эры. И поэтому придумывали разного рода приспособления для того, чтобы картинки оживить. Например, на наскальных стенах Древнего Египта можно обнаружить какую-то зверушку с несколькими парами ног – таким образом имитировали движение. Но время идет, все изменяется, появляются, например, праксиноскопы – здесь один из них. Я его немножко раскручу, и вы увидите, что здесь бежит лошадка. На самом деле рисунок лошадки по окружности, отражаясь в одной из сторон призмы, лошадка начинает двигаться. Белорусская анимация известна менее 50 лет. И все эскизы рисунков, плакатов, театральных постановок – это все принадлежит руке нашей Аллы Матюшевской, нашего белорусского аниматора.

Алла Никитенко:

Один из самых известных мультиков Аллы Матюшевской – это «Ясный сокол». Для того чтобы его оживить, использовали такой кадроскоп. Его нужно аккуратненько толкнуть рукой – и вы видите, что на фоне светящегося города едет трамвайчик, идет женщина за покупками, возможно, и даже кот ее сопровождает. Что касается подобного рода изобретений, здесь есть и зоотроп, и травмаскопы, которые при совмещении картинки дают единую картину. Вот у нас, например, есть крыса на одной стороне, на другой стороне – клетка. Когда этот травмаскоп начинаешь раскручивать, понимаешь, что крыса забегает в клетку.