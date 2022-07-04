А вы знали, как создавались мультики 50 лет назад? В Несвижском замке открылась временная выставка анимации
Новости Беларуси. Бонус для всех гостей фестиваля, а впрочем, и туристов Несвижского замка – временные экспозиции. Мы решили заглянуть в увлекательный мир анимации. Экспозиция предлагает узнать, как создавались известные белорусские мультики, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Из интерактива – погружение в оптические иллюзии. Принцип зоотропа, например, описывает китайские летописи аж 180 года нашей эры. Успеть увидеть колоритную выставку своими глазами можно до конца лета.
Алла Никитенко, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Вдохнуть жизнь в какую-то картинку люди хотели всегда, еще во времена Древнего Египта, еще во времена до нашей эры. И поэтому придумывали разного рода приспособления для того, чтобы картинки оживить. Например, на наскальных стенах Древнего Египта можно обнаружить какую-то зверушку с несколькими парами ног – таким образом имитировали движение. Но время идет, все изменяется, появляются, например, праксиноскопы – здесь один из них. Я его немножко раскручу, и вы увидите, что здесь бежит лошадка. На самом деле рисунок лошадки по окружности, отражаясь в одной из сторон призмы, лошадка начинает двигаться. Белорусская анимация известна менее 50 лет. И все эскизы рисунков, плакатов, театральных постановок – это все принадлежит руке нашей Аллы Матюшевской, нашего белорусского аниматора.
Алла Никитенко:
Один из самых известных мультиков Аллы Матюшевской – это «Ясный сокол». Для того чтобы его оживить, использовали такой кадроскоп. Его нужно аккуратненько толкнуть рукой – и вы видите, что на фоне светящегося города едет трамвайчик, идет женщина за покупками, возможно, и даже кот ее сопровождает. Что касается подобного рода изобретений, здесь есть и зоотроп, и травмаскопы, которые при совмещении картинки дают единую картину. Вот у нас, например, есть крыса на одной стороне, на другой стороне – клетка. Когда этот травмаскоп начинаешь раскручивать, понимаешь, что крыса забегает в клетку.
Алла Никитенко:
На выставке еще представлены фотозоны. Детям очень нравится фотографироваться здесь, а еще очень нравится искать котов после экскурсии. Здесь размещено 24 кота в разных местах по всему залу. Каждый кот индивидуален, имеет свой окрас и характер даже. И дети на своей собственной картинке, которая им дается, должны этих котов отыскать. Тот, кто справляется первым, естественно, тот и побеждает.
Намоленным местом для искусства назвал Несвижский замок художественный руководитель Большого Валентин Елизарьев. Три дня творчества, красоты и вдохновения, и 12-й фестиваль – уже история. Несомненно, благодаря такому пока редкому формату театрального open air классическое искусство покорило еще больше сердец. В Несвиже не возражают, чтобы Большой и другие театральные коллективы почаще заглядывали сюда на гастроли.
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