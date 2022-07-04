Присылал интимные фото. Задержан уроженец Витебской области, который вёл переписку с несовершеннолетними

Новости Беларуси. Следователи задержали уроженца Витебской области, который вел переписку в интернете с несовершеннолетними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В середине июня 34-летний мужчина на одном из сайтов знакомств завел общение с двумя девочками. На портале они указали недостоверный возраст, однако в переписке с мужчиной сразу признались, что им 10 и 13 лет. Но его это не смутило: старшей девочке он предложил обменяться личными фото пикантного содержания.

Василий Куксик, начальник Советского районного отдела Следственного комитета по Минску:

Он и сам неоднократно присылал ей фотографии и видеозаписи с изображением своих половых органов. Преступные действия обвиняемого удалось пресечь благодаря бдительности педагога, которая, узнав о том, что девочка переписывается с мужчиной старше 18 лет, незамедлительно сообщила родителям. Уроженцу Витебской области предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении малолетней.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следователям стало известно, что мужчина работал в одной из организаций на складе и проживал вместе с родителями. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.