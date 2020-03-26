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«Аграрии опасаются ранних всходов». Из-за заморозков в Беларуси снизили темп посевной кампании

26 марта 2020 11:47
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Новости Беларуси. Погода корректирует планы белорусских аграриев, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Темпы весенних полевых работ снижены на 2-3 %. Посевная в 2020 году началась на неделю раньше обычного, однако сейчас темпы кампании сдерживают заморозки.

«Аграрии опасаются ранних всходов». Из-за заморозков в Беларуси снизили темп посевной кампании-1

«Аграрии опасаются ранних всходов». Из-за заморозков в Беларуси снизили темп посевной кампании-3

Всего предстоит засеять более 2,5 миллионов гектаров. Лидируют Брестская и Гомельская области – здесь посев культур завершен почти на 70 %.

Между тем, аграрии всех регионов готовы провести кампанию в оптимальные сроки. Каждое хозяйство полностью обеспечено техникой и топливом. С наступлением погожих дней завершить сев аграрии смогут за 10 дней.

«Аграрии опасаются ранних всходов». Из-за заморозков в Беларуси снизили темп посевной кампании-6

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Аграрии опасаются ранних всходов, чтобы они не попали под заморозки. Поэтому немножко темп сдерживается. То, что касается семенного материала, у нас обеспеченность 121 % по зерновым, 119 % – по льну, 130 % – по картофелю. То есть сегодня семенного материала в хозяйствах в достаточном количестве. Имеется страховой фонд для того, чтобы иметь хорошие, плотные посевы.

Между тем, запасов зерна хватит до нового урожая. Страна полностью обеспечена ячменной, перловой и овсяной крупами. Гречки и сырья для ее производства достаточно на 5 месяцев. В излишке также мясо и молоко, что позволяет отправлять продукты на экспорт.

«Аграрии опасаются ранних всходов». Из-за заморозков в Беларуси снизили темп посевной кампании-9

«Аграрии опасаются ранних всходов». Из-за заморозков в Беларуси снизили темп посевной кампании-11

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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