«Аграрии опасаются ранних всходов». Из-за заморозков в Беларуси снизили темп посевной кампании

Новости Беларуси. Погода корректирует планы белорусских аграриев, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Темпы весенних полевых работ снижены на 2-3 %. Посевная в 2020 году началась на неделю раньше обычного, однако сейчас темпы кампании сдерживают заморозки.

Всего предстоит засеять более 2,5 миллионов гектаров. Лидируют Брестская и Гомельская области – здесь посев культур завершен почти на 70 %. Между тем, аграрии всех регионов готовы провести кампанию в оптимальные сроки. Каждое хозяйство полностью обеспечено техникой и топливом. С наступлением погожих дней завершить сев аграрии смогут за 10 дней.