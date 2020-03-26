Прямой эфир

Штраф до 5 базовых. В апреле проверят, соблюдают ли владельцы собак правила выгула

26 марта 2020 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В апреле пройдёт традиционный месячник по благоустройству Минска, напомнили в программе «Большой город». В том числе, проверят, соблюдают ли владельцы собак правила выгула, рассказали в программе «Большой город».

Штраф до 5 базовых. В апреле проверят, соблюдают ли владельцы собак правила выгула-1

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
У нас на постоянной основе проводится такая работа по контролю за соблюдением владельцами домашних животных правил выгула, и на придомовых территориях в Минске. И в период месячника тоже будут проводиться такие акции. Комиссии будут ходить по дворовым территориям и осуществлять контроль. Сегодня действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за нарушение правил выгула домашних собак. Это либо предупреждение, либо штраф в размере от 1 до 5 базовых величин.

# Человек и животные # общество # Анастасия Воробьева # Екатерина Забенько

Другие новости рубрики

Все новости
Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях
26 марта 2020 11:27

Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях

Соблюдают ли правила парковки во дворах? В апреле проверят
26 марта 2020 11:23

Соблюдают ли правила парковки во дворах? В апреле проверят

Можно ли жителям сажать цветы в палисадниках у городских домов?
26 марта 2020 11:15

Можно ли жителям сажать цветы в палисадниках у городских домов?