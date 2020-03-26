Штраф до 5 базовых. В апреле проверят, соблюдают ли владельцы собак правила выгула

В апреле пройдёт традиционный месячник по благоустройству Минска, напомнили в программе «Большой город» . В том числе, проверят, соблюдают ли владельцы собак правила выгула, рассказали в программе «Большой город» .

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

У нас на постоянной основе проводится такая работа по контролю за соблюдением владельцами домашних животных правил выгула, и на придомовых территориях в Минске. И в период месячника тоже будут проводиться такие акции. Комиссии будут ходить по дворовым территориям и осуществлять контроль. Сегодня действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за нарушение правил выгула домашних собак. Это либо предупреждение, либо штраф в размере от 1 до 5 базовых величин.