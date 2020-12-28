А вы меняете маски каждые два часа? В очередной раз напоминаем правила защиты
Новости Беларуси. Как все-таки правильно носить маску и что с ней делать в общепите? В студии программы Новости «24 часа» заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Радкевич.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Сейчас, наверное, самый актуальный вопрос – это ношение масок. Все мы знаем, что их нужно носить постоянно в общественных местах. Как часто нужно менять маску и нужно ли ее носить на улице?
Светлана Радкевич, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Безусловно, маски должны носить все заболевшие люди для того, чтобы минимизировать риск распространения возбудителей и, соответственно, минимизировать риск заболевания окружающих. Всем здоровым людям также нужно носить маски, особенно в общественных местах, местах массового скопления людей.
Для того чтобы соблюсти все меры безопасности, обязательно нужно соблюдать правила ношения масок. Маска должна плотно прилегать к лицу, должны быть закрыты рот и нос, не должно образовываться никаких зазоров. Менять маску необходимо обязательно каждые два часа, а при намокании – незамедлительно.
Также хочу отметить, что нельзя использовать одноразовые маски повторно.
Еще есть такое требование к использованию масок, которое рекомендовано обязательно все-таки соблюдать. Это, когда мы дотронулись до маски, необходимо обязательно руки помыть с мылом либо обработать антисептиком.
Еще хотелось бы отметить, что рекомендовано носить маски и на улице, если нет возможности соблюсти социальное дистанцирование.
Подводя итог, хочу еще сказать, что максимальные меры профилактики будут соблюдены в том случае, если мы к маскам добавим социальное дистанцирование, использование антисептических средств и использование перчаток и средств дезинфекции.
Юлия Алексеюк:
Вы сказали, что необходимо носить маски в кафе, ресторанах. А как в процессе приема пищи этот вопрос решать?
Светлана Радкевич:
Приходится снимать маску, но по возможности прием пищи минимизировать по времени, сократить, скажем так. Ну и дальше использовать маску, обработав руки.
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