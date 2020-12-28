А вы меняете маски каждые два часа? В очередной раз напоминаем правила защиты

Новости Беларуси. Как все-таки правильно носить маску и что с ней делать в общепите? В студии программы Новости «24 часа» заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Радкевич. Юлия Алексеюк, СТВ:

Сейчас, наверное, самый актуальный вопрос – это ношение масок. Все мы знаем, что их нужно носить постоянно в общественных местах. Как часто нужно менять маску и нужно ли ее носить на улице?

Светлана Радкевич, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Безусловно, маски должны носить все заболевшие люди для того, чтобы минимизировать риск распространения возбудителей и, соответственно, минимизировать риск заболевания окружающих. Всем здоровым людям также нужно носить маски, особенно в общественных местах, местах массового скопления людей. Для того чтобы соблюсти все меры безопасности, обязательно нужно соблюдать правила ношения масок. Маска должна плотно прилегать к лицу, должны быть закрыты рот и нос, не должно образовываться никаких зазоров. Менять маску необходимо обязательно каждые два часа, а при намокании – незамедлительно. Также хочу отметить, что нельзя использовать одноразовые маски повторно.

Еще есть такое требование к использованию масок, которое рекомендовано обязательно все-таки соблюдать. Это, когда мы дотронулись до маски, необходимо обязательно руки помыть с мылом либо обработать антисептиком. Еще хотелось бы отметить, что рекомендовано носить маски и на улице, если нет возможности соблюсти социальное дистанцирование. Подводя итог, хочу еще сказать, что максимальные меры профилактики будут соблюдены в том случае, если мы к маскам добавим социальное дистанцирование, использование антисептических средств и использование перчаток и средств дезинфекции.