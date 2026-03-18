В Бресте пограничники пресекли попытку ввоза наркотиков из ЕС

В пункте пропуска «Брест» пограничники предотвратили попытку ввоза наркотиков из стран Евросоюза. Во время контроля рейсового автобуса, прибывшего из Познани, внимание инспекторов привлек багаж одного из пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В металлических банках, внешне похожих на обычную заводскую упаковку, специалисты обнаружили спрессованное вещество растительного происхождения. Экспертиза подтвердила: это гашиш. Общий вес изъятого – около 260 граммов.

Задержанным оказался житель Молодечно. Как установлено, мужчина уже имел судимость за хулиганство. Теперь ему предстоит ответить по статьям о незаконном перемещении наркотиков через границу и их обороте. Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы. И это был не единственный случай за день. Позже на том же направлении сотрудники погранслужбы остановили еще одного нарушителя – жителя Витебска. Он пытался ввезти марихуану в автобусе, следовавшем из Варшавы. Оба задержанных помещены в изолятор временного содержания, материалы переданы следственным органам.