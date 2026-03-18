Белорусская методология расчета показателей по электронным отходам получила международное признание. Опыт национальной статистики включен в новое, третье издание руководства по статистике электронных отходов, подготовленного учебным и научно-исследовательским институтом ООН – ЮНИТАР. Документ служит ориентиром для стран, которые выстраивают собственные системы учета и анализа электронных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В руководстве отдельно отмечен белорусский подход к формированию показателей. Утвержденная Белстатом методика позволяет получать сопоставимые на международном уровне данные о том, как образуются и перерабатываются отходы электрического и электронного оборудования. Включение в международное руководство подтверждает высокий уровень проработки национальной статистики и ее практическую применимость. Для других государств наша система становится примером устойчивой модели измерения электронных отходов. По данным Белстата, в 2024 году в стране образовалось более 84 тысяч тонн таких отходов. Около трети из них были собраны и направлены на экологически безопасную переработку.