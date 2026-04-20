Лукашенко исключил прямой военный конфликт между Западом и Союзным государством

Противостояние США и Ирана, будущее Североатлантического Альянса и военная риторика ЕС. Свое мнение по этим темам высказал Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT. Белорусский лидер ответил на вопросы американского журналиста Рика Санчеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко дал оценку отношениям между западными странами и Союзным государством. Белорусский лидер заявил, что в настоящее время прямой военный конфликт исключен. По мнению Президента, европейские столицы не заинтересованы в подобном развитии событий. Причина – трезвое понимание последствий. Александр Лукашенко подчеркнул: какой бы жестокой ни была риторика отдельных политиков, сегодня реального стремления к столкновению нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет, это невозможно, по крайней мере сейчас они этого не хотят. Как будет завтра – время покажет, потому что мир настолько турбулентен и непредсказуем, непонятно, что будет завтра. Сегодня они этого не хотят.

Потому что это для них плохо закончится. Особенно в то время, когда у них не очень хорошие отношения с Америкой. Им бежать некуда, а бежать придется. Поэтому они не хотят столкновения, ни в коем случае. Я в это не верю, какая бы там ни была риторика.

Президент Беларуси отметил отсутствие однозначного победителя в ближневосточном противостоянии. Александр Лукашенко выразил надежду на устойчивость достигнутого перемирия между Ираном и США и подчеркнул, что дальнейшее развитие событий во многом определяет позиция Дональда Трампа, осознающего риски эскалации.

По оценкам аналитиков, от развития ситуации на Ближнем Востоке напрямую зависят и сроки организации встречи на высшем уровне по линии Россия – США. Эксперты отмечают возможную посредническую роль Минска в налаживании диалога между Москвой и Вашингтоном.