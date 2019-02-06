Симпозиум литераторов, новинки книжного рынка и встречи с авторами. Международная книжная выставка открылась в Минске

Новости Беларуси. 6 февраля масштабный книжный форум начал работу в Минске. Издатели торопятся предложить самые горячие новинки книжного рынка, а писатели ждут встречи с поклонниками и приглашают на автографсессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXVI Международной книжной выставки Помимо этого, в рамках выставки представители книжного дела подведут итоги работы, обсудят проблемы отрасли и поделятся опытом.

Отметим, в Беларуси в 2018 году выпущено более 9,5 тысяч различных книг и брошюр общим тиражом свыше 25,5 миллионов экземпляров.

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному и культурному сотрудничеству:

Я думаю, такого рода книжные ярмарки показывают, как индикатор, интерес к книге. Конечно, я уверен, что к концу проведения 26-й книжной ярмарки-выставки половина стендов будет пуста. Это и есть показатель того, что люди хотят читать. Сейчас все говорят о том, что люди не читают, что книга потеряла тот престиж, который она имела в прошлом веке. Я думаю, что это не так. По-прежнему в каждой стране, в каждом народе есть очень серьезное, количество людей, которые читают. Они в известном смысле определяют движение вперед.

Я соберусь читать, например, Якуба Коласа. Я слышал, что здесь много издательств показывают книги разных стран, поэтому хочу прийти и посмотреть, что интересного.