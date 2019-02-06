Набор на обучение привяжут к ситуации на рынке труда. Как в Беларуси будут корректировать количество студентов

Новости Беларуси. В Беларуси будут корректировать количество студентов. 6 февраля об этом заявил министр образования Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в белорусских вузах обучается 283 тысячи молодых людей. В итоге, набор в университеты и на конкретные специальности привяжут к ситуации на рынке труда.

Так, в ближайшее время планируют готовить больше специалистов для IT-индустрии, в том числе на платной основе. Спрос растет и на рабочие специальности, особенно с учетом масштабной модернизации многих предприятий. А чтобы теория больше соприкасалась с практикой, потенциальные работодатели смогут принимать более активное участие в подготовке будущих специалистов.