Набор на обучение привяжут к ситуации на рынке труда. Как в Беларуси будут корректировать количество студентов

Новости Беларуси. В Беларуси будут корректировать количество студентов. 6 февраля об этом заявил министр образования Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси будут корректировать количество студентов. 6 февраля об этом заявил министр образования Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в белорусских вузах обучается 283 тысячи молодых людей. В итоге, набор в университеты и на конкретные специальности привяжут к ситуации на рынке труда.
Так, в ближайшее время планируют готовить больше специалистов для IT-индустрии, в том числе на платной основе. Спрос растет и на рабочие специальности, особенно с учетом масштабной модернизации многих предприятий. А чтобы теория больше соприкасалась с практикой, потенциальные работодатели смогут принимать более активное участие в подготовке будущих специалистов.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
По Орше, например, мы смотрим под модернизацию ряда производств. Мы ввели, допустим, на уровне профессионального, профессионально-технического, среднего специального образования две новые специальности. Там создаем ресурсный центр по станкам ЧПУ. Будем готовить наладчиков и операторов станков с ЧПУ. Конечно, высшее образование будем под это подтягивать, потому что нужны будут соответствующие инженеры и технологи.
Изменения придут и в среднюю школу. Последние несколько лет в нашей стране поэтапно реализуют новую учебную программу. В ее рамках разработаны 144 учебника. В них используют технологии дополненной реальности и QR-коды. Но, как отмечают эксперты, главное их достоинство – это доступное и понятное изложение материала.