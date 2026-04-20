Лукашенко: я из абсолютно бедной семьи и видел море несправедливости

Подготовка «большой сделки» между Минском и Вашингтоном, возможный визит Президента Беларуси в США, а также оценка ситуации на Ближнем Востоке и будущее Североатлантического Альянса – таковы ключевые темы почти двухчасового интервью Александра Лукашенко телеканалу RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко изложил свое видение будущего страны и ответил на вопрос, перед кем он отчитывается как глава государства. Отдельно в беседе поднималась тема борьбы с коррупцией. Президент обозначил этот принцип в качестве основы своей политической деятельности.

Опубликована полая версия беседы без купюр с американским журналистом Риком Санчесом, автором программы «Эффект Санчеса». Помимо обсуждения международной обстановки, в ходе интервью были затронуты и темы, касающиеся внутреннего развития Беларуси. В центре внимания оказались вопросы обеспечения национальной безопасности, роль тактического ядерного оружия как фактора сдерживания, а также система управления государством.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что я из абсолютно бедной семьи, я видел море несправедливости в своей жизни. Несмотря на то, что мы в советские времена строили самую справедливую жизнь, у нас этой несправедливости хватало. И вы в корень зрите, когда задаете этот вопрос. Этот принцип справедливости, он оттуда.

И с того, что я видел эту несправедливость и навсегда для себя решил, что в основе моей политики, насколько это возможно, будет лежать борьба за справедливость. Коррупция – это вопиющий показатель несправедливости.

Коррупция, если глубоко покопаться, лежит в основе самых страшных явлений, в том числе войн. Поэтому все оттуда. И извините за нескромность, я часто оцениваю годы своего президентства (и положительное вижу, и отрицательное), самое положительное мое качество, что я сумел сохранить это чувство борьбы с несправедливостью. Это мой лозунг.

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