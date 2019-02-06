Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXVI  Международной книжной выставки

Новости Беларуси. 6 февраля масштабный книжный форум начал работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по традиции в начале февраля белорусская столица становится настоящим центром издательского дела.

В этом году на площади в 3 тысячи квадратных метров расположились более 400 экспонентов из 35 стран. Главная цель форума – популяризация книги, ее роли в образовании и духовном развитии. Его участникам и гостям приветствие направил Президент Беларуси.