Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXVI  Международной книжной выставки

Новости Беларуси. 6 февраля масштабный книжный форум начал работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по традиции в начале февраля белорусская столица становится настоящим центром издательского дела.
Новости Беларуси. 6 февраля масштабный книжный форум начал работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по традиции в начале февраля белорусская столица становится настоящим центром издательского дела.
В этом году на площади в 3 тысячи квадратных метров расположились более 400 экспонентов из 35 стран. Главная цель форума – популяризация книги, ее роли в образовании и духовном развитии.
Его участникам и гостям приветствие направил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На протяжении многих лет этот форум является значимым культурным событием в жизни Беларуси, собирая известных публицистов, писателей и издателей со всего мира, укрепляя профессиональные и деловые связи между ними. Книгоиздание по-прежнему остается визитной карточкой нашей страны, связывает ее богатое историческое прошлое и стремление современников к сохранению и обогащению культурного наследия предыдущих поколений.