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Здесь знают всё о трендах 2021-го. Как в одной из студий Бреста помогают создать атмосферу Нового года

30 ноября 2020 18:50
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Новости Беларуси. В Бресте 30 ноября встретили первый снег. Постепенно город погружается в атмосферу декабрьских праздников. У главного символа Нового года в областном центре вырастет целый сказочный городок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К установке лесной красавицы приступят 1 декабря.

Здесь знают всё о трендах 2021-го. Как в одной из студий Бреста помогают создать атмосферу Нового года-1

В праздничное убранство переодеваются улицы, бульвары и здания. Коммунальные службы работают без выходных. К такому графику скоро присоединятся и продавцы новогодних ярмарок. В стилизованных деревянных домиках, которые успели стать брендом Бреста, полным ходом идет подготовка. Старт в первый день зимы.

Здесь знают всё о трендах 2021-го. Как в одной из студий Бреста помогают создать атмосферу Нового года-4

Валентина Бутенко, флорист-декоратор:
Новичок часа три-четыре потратит. Мы уже это делаем гораздо быстрее, в случае необходимости соберем за 40 минут. Но мы всегда просим предварительные заказы.

Здесь знают всё о трендах 2021-го. Как в одной из студий Бреста помогают создать атмосферу Нового года-7

Валентина Бутенко пример того, когда желание делать мир краше стало профессией. По трудовой маркетолог, стажировка, и вот девушка внутри красивого бизнеса декора. О трендах 2021-го здесь знают все.

Здесь знают всё о трендах 2021-го. Как в одной из студий Бреста помогают создать атмосферу Нового года-10

Яна Казючиц, заместитель директора студии декора и флористики:
Будут нежные тона, пастельные. Это нежно-розовый, мятно-голубой, спокойные серые тона. Но знаете, например, в каждой семье свои традиции.

Здесь знают всё о трендах 2021-го. Как в одной из студий Бреста помогают создать атмосферу Нового года-13

В пандемию ставить дела на паузу в этом бизнесе никто не захотел. Скорее наоборот: открыли еще одну точку, сохранили коллектив. Онлайн-продажи выросли в два раза.

Здесь знают всё о трендах 2021-го. Как в одной из студий Бреста помогают создать атмосферу Нового года-16

Яна Казючиц:
В этом году, наверное, самая быстрая была подготовка к Новому году. Потому что, во-первых, пандемия, у нас много событий разных. И уже всем людям хочется быстрее Новый год, быстрее создать эту атмосферу, получить положительные эмоции. Поэтому уже, мне кажется, половина жителей нашего Бреста украсили квартиры, ставят елки. И, знаете, это очень здорово.

# Новый год # общество # Валентина Бутенко # Яна Казючиц # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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