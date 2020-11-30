Здесь знают всё о трендах 2021-го. Как в одной из студий Бреста помогают создать атмосферу Нового года

Новости Беларуси. В Бресте 30 ноября встретили первый снег. Постепенно город погружается в атмосферу декабрьских праздников. У главного символа Нового года в областном центре вырастет целый сказочный городок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К установке лесной красавицы приступят 1 декабря.

В праздничное убранство переодеваются улицы, бульвары и здания. Коммунальные службы работают без выходных. К такому графику скоро присоединятся и продавцы новогодних ярмарок. В стилизованных деревянных домиках, которые успели стать брендом Бреста, полным ходом идет подготовка. Старт – в первый день зимы.

Валентина Бутенко, флорист-декоратор:

Новичок часа три-четыре потратит. Мы уже это делаем гораздо быстрее, в случае необходимости соберем за 40 минут. Но мы всегда просим предварительные заказы.

Валентина Бутенко – пример того, когда желание делать мир краше стало профессией. По трудовой – маркетолог, стажировка, и вот девушка внутри красивого бизнеса декора. О трендах 2021-го здесь знают все.

Яна Казючиц, заместитель директора студии декора и флористики:

Будут нежные тона, пастельные. Это нежно-розовый, мятно-голубой, спокойные серые тона. Но знаете, например, в каждой семье свои традиции.

В пандемию ставить дела на паузу в этом бизнесе никто не захотел. Скорее наоборот: открыли еще одну точку, сохранили коллектив. Онлайн-продажи выросли в два раза.