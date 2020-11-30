«Бегом сюда, пока не растаял, полепить снежную бабу». Как в Бресте встретили первый снег?

Новости Беларуси. В Бресте 30 ноября встретили первый снег. Постепенно город погружается в атмосферу декабрьских праздников. У главного символа Нового года в областном центре вырастет целый сказочный городок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К установке лесной красавицы приступят 1 декабря, а в распоряжение наших корреспондентов попали редкие кадры приготовлений сюрприза для горожан. Кристина Протосовицкая узнала подробности.

– Вот так вот можно глазки.

– Сейчас папа принесет.

Снежные бабы и снежки – этого в городе ждали больше года. Семья Исайковых первый снег в Бресте встречает как полагается. У их снеговика обязательный атрибут – маска.

Сергей Исайков, житель Бреста:

Неожиданно, что он вообще выпал. Не ожидали. Когда выпал, думали, что растает через полчасика, а тут утром красота. И вот из школы вышли и бегом сюда, пока не убежал этот снег, не растаял, полепить снежную бабу. Все как надо.

Для маленьких брестчан, как Злата, приоткрываем секрет. Это их первое публичное появление. Больше десятка разноцветных прототипов зданий Бреста вырастут на площади Ленина. Уменьшенные копии изготавливают по эскизам сразу несколько организаций города. Чтобы собрать один домик, у коммунальников уходит до трех дней. А как иначе, ведь трудятся над достоверностью. Крыши из черепицы, а в окнах подсветка. Детали продумывают сами. Сказочный город с реальными прототипами и 25 елей. Как Брест готовится к Новому году?

Центральная елка высотой в 24 метра в этом году будет с живыми еловыми лапами. Уже известно, что в концепции убранства немного отойдут от современных технологий. Всего в городе установят рекордные 25 елей. Первые уже заняли свое место в самых популярных городских локациях.

Александр Ильюкевич, житель Бреста:

У нас первенец появился, поэтому уже более новогоднее настроение, соответственно. Благоустраивают потиху. Если раньше Брест был более отсталым городом из областных центров, то сейчас совершенно по-другому. И приятно жить, и люди многие сюда приезжают жить из других городов. То есть развиваемся.

Завершить украшение города коммунальные службы Бреста планируют к середине декабря. Ярмарки будут работать до Нового года – яркие фотозоны и теплые напитки.