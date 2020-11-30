Ольга Чемоданова: призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

Призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения и широкого распространения в регионах республики, за исключением столицы. Протестная активность продолжает снижаться.

В различных районах Минска протестующие в эти выходные собирались группами. Сотрудники милиции, как и ранее, неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях и соблюдении дорожной безопасности.

В то же время отдельные граждане игнорировали требования правоохранителей. Они выходили на проезжую часть, блокировали движение транспорта. Стоит отметить также, что некоторые вели себя крайне агрессивно. Граждане находились в состоянии алкогольного опьянения, а наиболее активные нарушители общественного порядка, которые оказывали сопротивление милиционерам, были задержаны с применением спецсредств.